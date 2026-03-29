포항시, '종량제 봉투' 가격 인상 계획 없어...사재기 자제 당부

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 포항지역 일부 쓰레기종량제 봉투판매소에서 부족 현상이 발생하자 포항시가 "가격 인상 계획이 없다"며 시민들에게 과도한 사재기성 구매 자제를 당부했다.
29일 포항시에 따르면 지난 23일부터 25일까지 포항시 일부 판매소에서 종량제 봉투 구매량이 급격히 늘어나 평소보다 최대 5배 이상 주문이 몰리는 등 단기간 수요가 급증한 것으로 확인됐다.
포항시는 이번 현상을 전체적인 재고 부족이 아닌 유통 단계에서 발생한 일시적 수급 불균형으로 판단하고 현재 수급 관리 강화에 나선 상태다.
특히 포항시는 "종량제 봉투 가격은 지자체 조례에 따라 관리되는 공공요금 성격으로, 휘발유 등 외부 원자재 가격 변동과 관계없이 임의 인상이 불가능하다"며 "현재까지 가격 인상 계획도 없다"고 밝혔다.
포항시는 판매소에 대량 구매 자제 안내문 부착을 요청하는 한편, 봉투 제작업체의 생산량 확대를 통해 공급 물량을 안정적으로 확보할 방침이다.
종량제 봉투 원재료인 나프타 수급 불안 가능성이 제기되면서 일부 지역에서 사재기 현상이 나타나고 있는 점도 일시적인 수요 증가 배경으로 보인다.
포항시 관계자는 "과도한 구매 집중은 유통망에 부담을 주고 시민 불편을 초래할 수 있다"며 "필요한 만큼만 구매하고, 가정에서도 재활용을 통해 쓰레기 발생량을 줄일 수 있도록 동참해 줄 것"을 당부했다.
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