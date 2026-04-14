수출입은행, 여신감리에 AI 접목...'생산적 금융' 속도전

AI 핵심 요약beta
- 한국수출입은행이 14일 AI 기반 여신감리 조기경보모형 도입에 착수했다.
- 기존 모형 개선과 AI 활용 방향, 도입 효과를 실증하며 체계 평가한다.
- 16일 컨설팅 용역 입찰 공고하며 리스크 관리를 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =한국수출입은행은 여신감리 고도화를 위해 인공지능(AI) 기반 여신감리 조기경보모형(이하 조기경보모형) 도입에 착수한다고 14일 밝혔다.
여신감리란 신용평가, 여신승인, 여신 사후관리 등 여신업무의 전 과정과 관련한 주요 의사결정이 적정하게 이루어졌는지 독립적으로 점검하는 기능을 뜻한다.
조기경보모형은 여신감리의 핵심 도구로, 이상 징후를 사전에 포착해 선제적인 리스크 관리를 가능하게 한다.
이번 컨설팅 용역에서는 ▲기존 조기경보모형의 개선 필요 부분 ▲AI 기술을 활용한 개선 방향 ▲도입 효과 등 모형 전반에 대한 종합적인 실증 작업이 이루어진다.
아울러 여신감리 제도·조직·프로세스·성과 등 여신감리 체계 전반에 대한 평가 및 개선 방안도 함께 도출한다. 조기경보모형을 활용한 대고객 서비스 제고 방안 여부도 병행 검토할 방침이다. 관련 컨설팅 용역은 오는 16일 입찰 공고할 예정이다.
수은 관계자는 "첨단산업, 혁신성장 기업 등 실물경제 성장 기여도가 높은 분야에 금융자원을 집중 배분하는 생산적 금융을 신속하면서도 흔들림 없이 지원하려면 여신감리 시스템이 잠재적 불확실성을 정교하게 관리·통제해야 하는 만큼 본 사업이 수은이 적극적인 역할을 하는 데 도움이 될 것"이라고 강조했다.
romeok@newspim.com