수출입은행, KAI·현대로템 등 방산 5사 해외진출 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국수출입은행이 7일 방산 5사와 상생협약을 체결했다.
- 협력사 납품실적 확인 시 대출한도 우대와 금리인하를 지원한다.
- 중소·중견사에 최대 1.2%p 금리 우대와 20%p 한도 확대를 적용한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국수출입은행은 LIG D&A·한국항공우주산업(KAI)·한화시스템·한화에어로스페이스·현대로템 등 주요 방산 5사와 '방산 상생 생태계 구축 및 해외진출 활성화를 위한 상생협약'을 체결했다고 7일 밝혔다.
앞으로 방산 5사가 대규모 방산 수출에 참여하는 협력사의 납품실적을 확인해 주면, 수은은 협력사에 대출한도 우대 및 금리인하를 통해 적극 지원할 예정이다.
구체적으로 수은은 중소·중견 협력사에 대해 최대 1.2%포인트(p) 금리 우대를 적용한다. 대출한도 또한 최대 20%p 확대한다.
향후 폴란드·루마니아 등 각국의 현지 생산 요구, 해외시장 진출을 위한 교두보 확보를 위해 향후 K-방산의 해외투자, 현지법인 설립 등이 증가할 것으로 전망된다.
안종혁 수은 전무이사는 "K-방산의 다음 과제는 중소·중견 협력사가 함께 성장하는 상생 생태계를 바탕으로 해외진출을 철저히 준비하는 것"이라면서 "K-방산의 상생 생태계 조성과 이를 기반으로 한 해외진출에 수은이 전폭적인 지원자가 될 것"이라고 강조했다.
romeok@newspim.com