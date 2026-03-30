재정경제부, 수출입은행 '위기대응 특별프로그램' 등 피해 기업 지원 논의

수은 "리스크 요인 정밀 점검, 실효성 있는 지원 방안 강구"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 재정경제부와 수출입은행은 지난 27일 중동전쟁 대응 정책금융 점검회의를 개최해 수은이 제공 중인 '위기대응 특별프로그램'의 진행 상황을 점검하고, 그 밖의 지원 방안을 논의했다고 30일 밝혔다.

재정경제부와 수출입은행은 지난 27일 중동전쟁 대응 정책금융 점검회의를 개최해 수은이 제공 중인 '위기대응 특별프로그램'의 진행 상황을 점검하고, 그 밖의 지원 방안을 논의했다. 사진은 한국수출입은행 본사[사진=한국수출입은행]

최근 수은은 중동전쟁 피해기업들을 지원하기 위해 이미 마련한 '위기대응 특별프로그램'을 확대했으며, 피해 중소기업 대상 대출 만기연장 및 상환유예를 제공하고 있다. 이와 함께 공급망 안정화 프로그램 중 원유·가스, 광물·식량 등 자원·에너지 품목에 제공되는 금리우대 폭을 확대키로 했다.

지난 25일 기준 '위기대응 특별프로그램'은 목표 대비 20% 수준의 집행률을 보이고 있으며, 권역별 통합마케팅, 전방위적 고객 면담을 실시해 현장 대응력을 강화하고 있다.

수은은 "중동 상황에 대응해 리스크 요인을 정밀 점검하고 실효성 있는 기업 지원 방안을 강구하고 있으며 앞으로도 수은의 비상대응체계를 지속 운영해 우리 기업들이 안심하고 경영활동에 전념할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.

재정경제부 대외경제심의관은 "중동사태가 장기화됨에 따라 수은이 피해기업 지원 및 공급망 안정화에 신속히 대처해 국민들이 불편을 최소화할 것"이라고 당부했다. 재정경제부는 수은과 함께 중동전쟁 관련 피해 기업 및 공급망 상황을 상시 모니터링하고 적극 지원할 예정이다.

dedanhi@newspim.com