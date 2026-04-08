강원에너지 "무수수산화리튬 수주 물량, 전년대비 2.5배 증가"

AI 핵심 요약beta
- 강원에너지가 8일 무수수산화리튬 1~5월 수주를 전년 대비 2.5배 늘었다고 밝혔다.
- 하이니켈 양극재 확대에 따른 고객사 수주 증가로 이차전지 소재 성장세를 보인다.
- 국내 시장점유율 1위에 플랜트 사업도 양축으로 확대하며 고성장을 기대한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 첨단 에너지 기업 강원에너지는 무수수산화리튬의 올해 1~5월 누적 수주 물량이 전년 동기 대비 2.5배 이상 증가했다고 8일 밝혔다. 하이니켈 양극재 적용 확대에 따라 주요 고객사향 수주가 늘어나면서 이차전지 소재 부문의 성장세가 이어지고 있다는 설명이다.
회사에 따르면 강원에너지는 이차전지 소재 부문에서 무수수산화리튬과 수산화리튬을 주요 양극재 제조사에 공급하고 있으며, 특히 무수수산화리튬 분야에서 국내 시장점유율 1위를 확보하고 있다. 무수수산화리튬은 하이니켈 양극재의 핵심 소재로, 고성능 배터리 수요 확대와 함께 적용 비중이 빠르게 높아지고 있다.
이번 수주 물량 증가는 주요 고객사 공급 확대 흐름과 맞물린 결과로 풀이된다. 회사는 무수수산화리튬을 중심으로 고객사 대응력을 높이며 이차전지 소재 사업 확대 기반을 강화하고 있다.
특히 강원에너지는 플랜트 부문에서도 국내외 산업단지에 스팀과 온수를 공급하는 핵심 설비인 스팀 제너레이터를 비롯해 복합화력발전용 HRSG(배열회수보일러), 차세대 SMR(소형모듈원자로)용 보일러 등 다양한 에너지 설비를 설계부터 시공까지 턴키 방식으로 공급하고 있다. 이차전지 소재와 플랜트 부문을 양축으로 사업 포트폴리오를 확대해 나가고 있다.
회사 관계자는 "올해 고객사 무수수산화리튬 수주 증가세가 가파르다"며 "이미 국내 최대 규모 생산능력을 확보한 만큼 올해는 가동률 증가에 따른 고성장을 기대한다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com