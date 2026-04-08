딥큐어, RDN 세계적 권위자 '레이먼드 타운센드' 교수 고문 영입

AI 핵심 요약beta
- 신장신경차단술 의료기기 전문기업 딥큐어가 8일 고혈압 분야 세계적 권위자인 레이먼드 타운센드 펜실베이니아대 명예교수를 고문으로 영입했다.
- 타운센드 교수는 2016년 미국심장협회 올해의 의사로 선정됐으며 RDN 치료의 임상적 유효성을 입증한 세계 최정상급 연구자다.
- 딥큐어는 타운센드 교수의 자문을 바탕으로 미국 임상시험 완성도를 높이고 FDA 승인 및 상용화를 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 신장신경차단술(RDN) 의료기기 전문기업 딥큐어는 고혈압 학계의 세계적 권위자인 레이먼드 타운센드(Raymond R. Townsend, MD) 펜실베이니아 대학교(UPenn) 의과대학 명예교수가 고문으로 참여한다고 8일 밝혔다.
회사에 따르면 타운센드 교수는 고혈압 분야에서 세계적 석학으로 2016년 미국심장협회(AHA)에서 올해의 의사(Physician of the Year)로 선정됐으며 미국심장협회 석학회원(Fellow of the AHA)이다. 메드트로닉(Medtronic)의 RDN 기기 글로벌 대규모 임상 프로그램 'SPYRAL HTN'에서 수석 연구자(Principal Investigator)를 역임하는 등 현대 RDN 치료의 임상적 유효성을 과학적으로 입증한 세계 최정상급 연구자다.
특히 타운센드 교수는 2024년 AHA에서 발표한 '고혈압 치료를 위한 신장 신경 차단술 과학적 성명서' 작성위원회 부위원장(Vice Chair of Writing Committee)으로서 RDN 분야의 글로벌 가이드라인 정립에 주도적 역할을 하고 있으며 현재까지 학계의 패러다임을 선도하고 있다.
딥큐어 관계자는 "세계적 석학인 타운센드 교수의 합류는 딥큐어 기술력의 글로벌 잠재력을 인정받은 것"이라며 "타운센드 교수의 식견과 자문을 바탕으로 현재 준비 중인 미국 내 핵심 임상시험(Pivotal Study)의 완성도를 극대화할 것"이라고 밝혔다.
한편 딥큐어는 이번 영입을 기점으로 글로벌 네트워크를 더욱 확장하고 하이퍼큐어(HyperQure™) 기기의 미국 식품의약국(FDA) 승인 및 상용화를 위한 글로벌 핵심 임상시험 절차를 전략적으로 추진할 계획이다.
nylee54@newspim.com