배우 박성웅, 임성근 '위증' 재판 증인 출석…"이종호, '해병대 사단장'과 포옹"

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박성웅, 법정서 임성근 쳐다보며 "모르는 사람"

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 배우 박성웅 씨가 임성근 전 해병대 1사단장의 국회 위증 혐의 재판에 증인으로 출석해 "이종호 전 대표가 '해병대 사단장'으로 불린 사람과 포옹하는 걸 봤다"고 증언했다.

서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 8일 임 전 사단장의 국회 위증 혐의 속행 공판을 진행했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 배우 박성웅이 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 임성근 전 해병대 1사단장의 국회증언감정법 위반 사건 관련 공판에 증인으로 출석하고 있다. 2026.04.08 photo@newspim.com

이날 재판에서는 이종호 전 블랙펄인베스트 대표, 임 전 사단장과 2022년 여름 술자리를 가진 걸로 지목된 박씨에 대한 증인신문이 진행됐다.

박씨는 피고인석에 앉아있는 임 전 사단장을 보더니 "이 분이 임성근 사단장인가. 저는 이 분을 모른다"고 말했다.

박씨는 이어 특별검사 측 신문 과정에서 "(2022년 여름 술자리에서) 이 전 대표가 '해병대', '우리 장군', '우리 사단장'이라며 포옹하던 게 기억이 난다"고 증언했다.

특검 측은 "통상 술자리에서 장군을 만나기 어려우니, 선명하게 기억이 남았을 것 같다"고 지적했으나, 박씨는 "사업을 같이 한 것도 아니고, 이득을 바란 관계도 아닌데 저에겐 모두 다 같은 일반인"이라고 말했다.

박씨는 지난해 9월 특검 참고인 조사에 출석해 2022년 여름 서울 강남 모처 술자리에서 이 전 대표와 임 전 사단장 등과 밥을 먹었다고 진술한 것으로 알려졌는데, 이날 법정에서 해당 진술을 뒤집는 증언을 내놓은 것이다.

임 전 사단장은 해병대원 순직 사건과 관련해 이 전 대표를 통한 '구명 로비'를 시도했다는 의혹을 받는다. 김건희 여사 계좌 관리인으로 알려진 이 전 대표는 송호종 전 대통령경호처 직원으로부터 임 전 사단장의 구명을 부탁받자 "내가 VIP에게 얘기할 테니까 사표 내지 마라"고 말한 것으로 알려졌다.

이와 관련 임 전 사단장은 지난해 10월 국회 법제사법위원회에 출석해 이 전 대표를 만난 적 없다고 증언했다. 국회 법사위는 특검이 박씨로부터 이 전 대표와 임 전 사단장을 강남 모 술집에서 만났다는 진술을 받았음에도 이 사실을 부인하는 취지의 증언을 했다며 그를 위증 혐의로 특검에 고발했다.

hong90@newspim.com