서울변회, 개인정보전문가협회와 MOU 체결…개인정보 법제·교육 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 서울지방변호사회가 8일 개인정보전문가협회와 업무협약을 체결했다.
- 개인정보 법제도 연구와 교육 협력을 강화하기 위해 추진했다.
- 회원 역량 강화와 자료 공유 등 다양한 분야에서 협력을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 서울지방변호사회가 개인정보 관련 법제도 연구와 교육 협력 강화를 위해 개인정보전문가협회와 업무협약을 체결했다.
서울지방변호사회(회장 조순열)는 8일 오후 3시 서울 서초구 변호사회관 1층 회의실에서 개인정보전문가협회(회장 최경진)와 개인정보 관련 법제도의 발전과 연구·교육 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 디지털 전환이 가속화되면서 개인정보의 중요성이 커지고 관련 법제도와 실무 환경이 빠르게 변화하는 상황에서 개인정보 보호와 활용 간 균형을 도모하고, 전문 인력 양성과 연구 협력을 강화하기 위해 추진됐다.
협약식에는 서울지방변호사회 조순열 회장을 비롯해 김기원 수석부회장, 진시호 총무이사, 양윤섭 총무이사가 참석했다. 개인정보전문가협회에서는 최경진 회장, 윤종수 부회장, 안정민 부회장, 송도영 개인정보교육원장이 자리해 양 기관 간 협력 방안을 논의했다.
양 기관은 이번 협약을 통해 개인정보 관련 법제도 연구와 발전 방안 도출, 소속 회원들의 개인정보 및 법무 역량 강화를 위한 교육, 인적 교류 지원, 전문가 초청 강연 및 워크숍 개최, 간행물 및 자료 공유 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 예정이다.
서울지방변호사회는 "이번 협약을 계기로 개인정보 분야의 전문성과 연구 역량을 강화하고, 관련 법제도의 합리적 발전과 실무 적용에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.
pmk1459@newspim.com