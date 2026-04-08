실적 성장세 뚜렷한 KGM···증권가 "손익 안정 이어질 것"

2025년 매출 4조 돌파...창사 이래 최대 실적

신형 '무쏘' 효과 본격화, 수출 시장 공략 확대

글로벌 판매 확대에 증권가 "중장기 성장성 주목"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = KG모빌리티(KGM)이 2025년 연간 매출 4조원을 돌파하며 창사 이래 최대 실적을 기록했다. 이에 증권가는 수출 확대와 전동화 전략을 기반으로 한 글로벌 판매 증가가 향후 손익 안정화로 이어질 것이라는 기대를 내놓고 있다.

특히 단순한 반등을 넘어 수익성 중심의 사업 구조 재편이 본격화되고 있다는 점에서 KGM이 중장기 성장 궤도에 진입하고 있다는 평가다.

◆ 최대 실적으로 체질 개선 입증…3년 연속 흑자 기반 구축

KGM은 2025년 영업이익과 당기순이익 역시 2023년 이후 3년 연속 흑자를 이어가며 안정적인 수익 구조를 구축했다. 별도 기준 영업이익은 536억원으로 2024년 대비 4배 이상(336%) 증가하는 등 수익성 개선이 두드러졌다.

이 같은 성과는 글로벌 시장에서의 신차 투입 확대와 수출 성장에 기반한다. 국내 최초 전기 픽업 '무쏘 EV'를 비롯해, 듀얼 테크 하이브리드 시스템을 적용한 '토레스'와 '액티언 하이브리드' 등 전동화 라인업이 글로벌 시장에서 호응을 얻으며 수출 확대를 견인했다.

무쏘 EV는 전동화 기술을 적용한 전기 픽업 모델로, 픽업 특유의 실용성과 전기차의 효율성을 함께 갖추고 있다. 무쏘 EV는 '중앙일보 2026 올해의 차(Car of the Year∙COTY)' 심사에서 자동차 전문 심사위원단으로부터 상품성과 기술력, 시장성을 인정받으며 유틸리티(픽업) 부문에 선정되는 등 제품의 완성도와 실용성을 높게 평가받았다.

또한, 액티언 하이브리드는 쿠페형 SUV 스타일의 디자인과 실용성을 결합한 모델로, 기존 SUV와 차별화된 스타일을 강조한 것이 특징이다. 토레스 하이브리드는 강인한 디자인을 갖춘 기존 토레스에 효율적인 하이브리드 파워트레인을 적용해 친환경성과 실용성을 동시에 강화했다.

KGM 액티언 하이브리드 [사진=KGM]

여기에 환율 효과와 제품 믹스 개선이 더해지며 매출과 수익성이 동반 개선되는 흐름을 보였다.

KGM은 무쏘 EV 등 다양한 신차를 앞세워 주요 해외 시장에서 브랜드 인지도를 높이고 있으며, 친환경 라인업 확대와 현지 시장 맞춤형 판매 전략을 통해 글로벌 시장 공략을 지속 강화하고 있다.

특히 수출은 KGM의 실적 성장을 이끈 핵심 축으로 꼽힌다. 2025년 수출 물량은 7만286대로 2024년 대비 12.7% 증가하며 11년 만에 최대치를 기록했다. 유럽과 중남미 시장을 중심으로 신제품 론칭이 확대되고, 페루와 스페인 등 주요 국가에서 관용차 공급이 늘어난 점도 성장 요인으로 작용했다.

이 가운데 튀르키예는 KGM의 대표적인 전략 거점으로 자리 잡고 있다. KGM은 튀르키예 시장에 대한 제품 경쟁력 강화와 공격적인 마케팅 전략을 통해 2024년 1만1122대에 이어 지난해에는 1만 3337대를 판매하며 누적 5만대를 돌파했으며, 전체 수출의 약 19%를 차지하는 핵심 시장으로 부상했다.

차종별로는 전동화 모델인 '토레스 EVX'와 '무쏘 EV', 내연기관 모델 '무쏘' 등이 판매 증가를 이끌었다. 튀르키예는 도로 여건과 주거 환경, 가족 단위 이동 등 실용적인 측면을 중요시해 SUV에 대한 선호도가 높으며, 연료비 절감 니즈에 맞춰 전기차 등 친환경 차량에 대한 관심도 빠르게 확대되고 있어 성장 잠재력이 높은 곳으로 평가된다.

또한 KGM은 지난 2024년 현지에서 제품 경쟁력과 판매 성장세를 기반으로 '가장 빠르게 성장한 브랜드(Fastest Growing Light Commercial Vehicle Brand and Car Brand)'로 선정되는 영예를 안은 바 있다.

KGM 토레스 하이브리드 [사진=KGM]

◆ KGMC 체질 개선 본격화···그룹 시너지로 수익 구조 전환

자회사인 KGM 커머셜(KGMC) 역시 KG그룹 편입 이후 체질 개선을 통해 실적 반등에 성공했다. 2025년 매출 1077억원과 영업이익 2억5000만원을 기록하며 흑자 전환을 이뤘다. 이 같은 성과는 곽재선 KG그룹 회장이 인수 직후부터 직접 진두지휘한 경영 혁신의 결과로 평가된다.

KGMC는 2023년 11월 KG그룹 편입 이후 수익성 중심의 경영 기조로 전환하고 사업 구조 재편, 원가 구조 개선, 재무 안전성 확보 등을 추진하며 경영 효율화를 이어왔다.

특히 9m·7m 버스 라인업 확대를 통해 기존 단일 차급 중심 구조에서 벗어나 신규 수요를 창출하며 수익 기반을 다변화하고 있다.

지난 2월에는 국내 최초로 개발한 7M급 저상 전기버스 'E-STANA(이-스타나)' 1호차 인도식을 갖고 본격적인 출고를 시작한 바 있다.

'이-스타나(E-STANA)'는 안전성 및 내구성, 편리성 등은 물론 국내 도로 환경을 고려해 KGMC가 독자 개발한 국내 최초 7M급 저상 전기 버스로, 12.3인치 디지털 계기판, 전자식 파킹 브레이크 시스템(EPB), 전자식 브레이크 시스템(EBS), 오토홀드, 차체 자세 제어 장치(ESC), 후방 추돌 방지 장치(RCW) 등 운전자 편의 및 안전 장치는 물론 휠체어 탑승 편의 장치도 적용(시내버스 기준)했다. 또한, 삼성SDI의 154.8kWh의 리튬-이온 고전압 배터리를 탑재해 안정성과 효율성을 확보했으며, 1회 충전 328km를 주행할 수 있다.

KGMC 이스타나 [사진=KGM]

◆ 신형 '무쏘' 효과 본격화…수출 시장 공략 확대

KGM은 올해 역시 신차 출시와 글로벌 시장 공략 강화를 통해 성장세를 이어갈 계획이다.

새롭게 선보인 정통 픽업 '무쏘'는 브랜드 정체성을 강화하는 핵심 모델로, 상품성과 디자인 경쟁력을 대폭 끌어올린 것이 특징이다. 강인한 디자인과 실용성을 기반으로 도심과 아웃도어를 아우르는 라이프스타일 픽업으로 주목받고 있으며, 다양한 파워트레인과 멀티 라인업을 통해 고객 선택의 폭도 넓혔다.

이러한 신차 효과는 판매 지표로도 이어지고 있다. KGM은 올해 2월 누계 판매에서 전년 동기 대비 증가세를 기록했으며, 신규 라인업 확대와 친환경 차량 판매 증가를 기반으로 판매량과 수익성 모두 개선될 것으로 기대된다.

특히 지난 1월 출시된 무쏘는 이달 초 누적 계약 5000대를 돌파하며 국내 픽업 시장에서 80% 이상의 점유율을 기록하는 등 긍정적인 시장 반응을 얻고 있다.

지난 3월에는 본격적인 베트남 시장 진출을 앞두고 KGM 곽재선 회장이 KD 파트너사인 FUTA(푸타) 그룹의 Kim Long Motors(킴롱모터)와 간담회를 갖고 생산 현장 점검과 함께 세부 협력 방안을 논의했다.

베트남 공장은 KD 뿐만 아니라 KGM의 바디샵, 페인트샵, 어셈블리샵 등 생산설비 일체를 함께 공급함으로써 KGM의 생산 기술 노하우(Know-how)가 반영된 고품질 차량을 시장에 공급할 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 베트남은 자동차 구매가 크게 증가할 것으로 기대되는 잠재력 높은 시장이자, 향후 동남아 시장 수출 확대를 위한 전략적 요충지로서 매우 중요하다.

KGM은 베트남 시장 외에도 수출 물량 증대를 위해 KD 사업 확대에 박차를 가하고 있다. 지난해 5월에는 인도네시아 KD 공급을 위한 HOA(Head of Agreement, 주요 조건 합의서)를 체결한 바 있으며, 올해는 방글라데시와 스리랑카 등으로도 KD 사업을 확대해 나갈 예정이다.

KGM 무쏘 [사진=KGM]

◆ 글로벌 판매 확대'…증권가, 중장기 성장성 주목

증권가는 KGM이 글로벌 판매 확대를 기반으로 수익성 개선을 이어갈 경우, 실적 안정성과 함께 기업가치 재평가 가능성도 충분하다는 분석을 내놓고 있다.

키움증권은 전동화 차량 비중 확대와 수출 증가가 실적 개선의 주요 요인으로 작용했으며, 향후 하이브리드 차량 매출 비중이 높아진다면 믹스 개선 효과와 함께 중장기적으로 가동률 개선을 통한 원가율 하락 등 향후 수익성 향상에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석했다. 또한 KGM이 2026년 연간 판매량 12만7000대(CKD 포함)를 달성할 경우, 영업이익률이 2.2% 수준까지 개선될 수 있을 것으로 전망했다. 투자 포인트로 유럽과 중동에서의 높은 성장세와 올해부터 궤도에 오를 반조립제품(CKD) 시장을 언급했다.

하나증권은 판매대수와 매출액 증가에 기반한 수익성 개선과 전기차 및 자율주행차 등의 기술 확보를 통해 지속 가능한 이익 체력 증명이 필요하다는 판단이다.

최근의 실적 흐름과 증권가의 평가를 종합하면 KGM의 향후 성장은 글로벌 판매를 통한 수익성 개선과 함께 전동화 경쟁력 확보 수준에 따라 점진적으로 가시화될 것으로 기대된다. 이에 따라 KGM은 글로벌 판매 확대와 수익성 개선, 기업가치 제고로 이어지는 선순환 구조를 기반으로 성장 모멘텀을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

y2kid@newspim.com