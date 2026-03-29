인천시, '청년정책네트워크' 운영…유정복 "청년 정책 제안 지원"

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시는 28일 시정 정책 청년 위원들을 위촉하고 '2026년 인천청년정책네트워크 발대식'을 가졌다.
유정복 인천시장은 이날 미추홀구 문화창작지대에서 열린 발대식에서 "청년이 함께 성장하고 공정한 기회를 누리는 포용 도시 인천을 만들겠다"면서 "천원주택과 같은 혁신 정책이 청년들의 아이디어에서 나올 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
시는 정책 역량 교육을 이수한 118명을 청년정책네트워크 위원으로 선발했다.
청년네트워크는 취·창업과 주거·복지, 문화·예술, 참여·권리, 기후·환경 등 5개 분과로 운영되며 위원들은 각 분과에서 활동하며 시정 모니터링과 정책 제안을 하게 된다.
시는 올해 청년 정책의 실효성을 높이기 위해 처음으로 '청년정책 사관학교'를 운영한다.
사관학교에서는 청년들의 정책 제안서 작성 실무 교육과 팀워크 프로그램, 해커톤 방식 협업 등을 통해 정책 설계 역량을 강화하게 된다.
시는 사관학교에서 도출된 아이디어는 '청년정책 실험실'과 연계해 실제 정책으로 발전시키고 이를 통해 청년이 단순한 정책 수혜자를 넘어 정책 설계자로 참여하는 민관 협력 모델을 구축할 방침이다.
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