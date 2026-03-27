金총리, 작년 붕괴한 세종-안성 고속도로 안전점검…"전국 점검해야"

작년 2월 세종-안성 고속도로 붕괴로 사상자 10명 발생

사고 수습 사후관리 및 행정구역 경계 사고 점검의지도

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리가 지난해 고속도로 건설 중 붕괴 사고가 발생한 세종-안성 고속도로 현장을 찾아 "전국적으로 점검해야 하는 것 아닌가 생각한다"고 27일 강조했다.

김 총리는 이날 충남 천안 서북구 입장면에 위치한 천안-안성 9공구 청용천교 건설 현장 안전점검에 나서 "시간이 지난 사고가 발생해서 시간이 지난 경우에는 어떻게 관리되고 있나 전국적 안전 점검 첫 케이스로 한번 나와봤다"며 이같이 밝혔다.

김 총리의 전국 대상 안전점검 일정은 이날을 시작으로 당분간 이어질 것으로 예상된다.

[구리=뉴스핌] 김현우 기자 = 김민석 국무총리가 지난 11일 오후 경기도 구리시 석유비축기지 현장을 방문해 한국석유공사 사장으로부터 브리핑받고 있다. 2026.03.11 khwphoto@newspim.com

김 총리는 현장에서 "지방선거를 앞두고 지방정부 단체장 등이 출마하면서 주민 안전 관련 부분이 자칫 소홀해질 수 있는 상황"이라며 "전면적으로 정책이나 안전을 중앙정부 차원에서 전국적으로 좀 꼼꼼하게 점검을 해봐야 되는 게 아닌가 생각해보고 있다"고 밝혔다.

김 총리는 또 "이렇게 사고 이후 일정 시간이 지난 뒤 사후 진도 관리가 되고 있는가 하는 것도 좀 체크해 볼 필요가 있다는 생각이 든다"며 "행정구역이 이렇게 경계선에서 발생한 사고의 경우 놓칠 수 있는 대목들이 있어서 그런 것들도 점검을 해봐야 되겠다"고 말했다.

지난해 2월 발생한 청용천교 붕괴 사고는 노동자 4명의 사망과 6명의 부상으로 이어졌다.

이날 한국도로공사가 김 총리에게 진행한 보고에 따르면 사망자 4명에 대한 보상금 합의는 완료됐다. 부상자 6명 중 5명은 통원 치료 중이고, 1명은 입원 치료를 받고 있다. 피해를 입은 4개 마을 거주민 492명은 위로금을 받았고 111명은 심리 치료를 받았다.

도로공사는 사고 원인으로 지목된 교량 거더 전도 방지시설 관리 대책을 강화했다고 밝혔다. 전도 방지시설은 가로 타설 이후 교량 빔 고정을 마치고 해체하는 방향으로 기준을 개정했다는 것이다. 공사는 안전관리 계획서 검토 기준과 절차, 현장 안전관리 체계를 강화했다고 설명했다.

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