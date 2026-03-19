김민석 총리, 인천공항 입국심사장 현장점검…BTS 공연 대비

김민석 "인천공학 입국장은 韓 첫인상 좌우"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 19일 오후 미국·스위스 방문을 마치고 귀국 직후 인천공항에서 방탄소년단(BTS) 컴백 공연 관련 입국장 상황을 직접 점검했다.



이번 점검은 BTS 공연으로 많은 외국인 방문이 예상되는 만큼 입국장 안전과 불편해소 대책이 제대로 작동하는지 확인하기 위해 진행됐다.

김 총리는 김정도 인천공항출입국·외국인청장으로부터 준비상황을 보고 받고 입국심사장 혼잡 상황 및 자동입국심사시스템 등을 살폈다.

김 총리는 "외국 관광객에게 인천공항 입국장은 대한민국의 첫인상을 좌우하는 곳"이라며 신속하면서도 철저한 입국심사를 지시했다.

김민석 총리가 19일 오후 인천공항에서 방탄소년단 복귀 공연 대비 입국장 심사를 진행하고 있다. [사진=총리실]

김 총리는 입국심사 직원들을 향해 "특별 입국심사 대책으로 연장근무 중인 것을 알고 있다"고 격려했다. 이어 "힘들더라도 우리나라 최일선 홍보대사라는 자부심을 가지고 업무에 임해 줄 것"을 당부했다.

김 총리는 "입국 순간부터 인파가 완전히 해산할 때까지 전 과정에서 안전을 최우선으로 두고 대비해야 한다"며 관계부처와 지방정부 간 유기적 협력도 강조했다.

김 총리는 또 "최근 국제정세의 불안정성과 대규모 밀집행사의 특성을 감안해, 테러를 포함한 각종 위해요인에 철저히 대비하고 관계기관 간 협조체계에도 단 한치의 공백이 없도록 해야 한다"고 했다.

안전관리 총괄 기관인 행정안전부에는 안전관리에 관한 통합 점검도 당부했다.

김 총리는 오는 21일 BTS 공연 당일 관계기관과 광화문 현장을 찾아 안전관리 상황을 최종 보고받고 직접 현장을 점검할 예정이다.

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