김민석 총리, 리플렉션 AI 대표 만나 "韓 AI 발전 도움" 당부

24일 서울청사서 정용진 회장 및 라스킨 리플렉션 AI 대표 면담

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리가 24일 '오픈 웨이트 모델' 개발 선두 주자인 미샤 라스킨(Misha Laskin) 리플렉션 AI 대표와 만났다. 김 총리는 리플렉션 AI가 신세계그룹과 협력해 국내 최대 규모 AI 전용 데이터센터를 짓기로 한 결정에 대해 긍정적으로 평가하면서 AI 발전 협력을 요청했다.

총리실에 따르면 김 총리는 이날 정부서울청사에서 미샤 라스킨 리플렉션 AI 대표와 정용진 신세계그룹 회장을 만났다.

리플렉션 AI는 구글 딥마인드 AI 전문가 그룹이 2024년 2월 창업한 미국 AI 기업이다. 미국에서 오픈 웨이트 모델(AI 판단 가중치 공개) 개발 선두 주자로 알려져 있다.

김민석 국무총리가 24일 정부서울청사에서 미샤 라스킨(Misha Laskin) 리플렉션 AI 대표, 정용진 신세계그룹 회장과 만나 대화하고 있다. [사진=총리실]

김 총리는 리플렉션 AI와 신세계의 국내 AI 데이터센터 구축 등 민간 차원에서 AI 기술협력 사업을 새롭게 시작한다는 점을 긍정적으로 평가한 것으로 전해졌다. 이 같은 사업이 우리나라 AI 발전에 도움으로 이어져야 한다고도 당부했다.

총리실에 따르면 리플렉션 AI 측은 '오픈 웨이트 AI 모델을 통해 한국 고유의 특성에 맞는 AI 모델을 제공할 수 있는 바, 앞으로 한국과의 협력을 확대해 나가기를 기대한다'고 답했다.

정부는 "AI가 단순 기술을 넘어 국가 경쟁력을 결정짓는 핵심 동력"이라며 "AI 3대 강국과 모두의 AI를 목표로 민·관 역량을 결집해 적극 추진해 나갈 계획이다"라고 밝혔다.

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