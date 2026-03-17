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신세계그룹, 리플렉션 AI와 국내 최대 규모 'AI 데이터센터' 짓는다

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정용진 회장, 라스킨 CEO와 "한국 소버린 AI 팩토리 건립·공동 운영" MOU
신세계, 미래 新성장 위해 AI 낙점⋯기존 사업과 시너지로 'AI 커머스'도 선도
연내 조인트벤처 설립 필두로 단계별 사업 진행⋯"한국 AI산업 고도화 기여"

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계그룹이 미국 인공지능(AI) 기업인 리플렉션 AI(Reflection AI)와 함께 한국에 국내 최대 규모의 AI 데이터 센터 건립을 추진한다.

유통 중심 사업 구조를 넘어 AI 인프라 사업에 본격 진출하며 새로운 성장 동력을 확보하겠다는 전략이다.

신세계그룹 CI(사진 위쪽), 리플렉션 AI(아래쪽). [사진=신세계그룹 제공] nrd@newspim.com

◆국내 최대 250MW급 AI 데이터센터 추진

16일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 신세계그룹과 리플렉션 AI의 '한국 소버린 AI 팩토리 건립을 위한 전략적 파트너십 업무협약(MOU)' 행사에서 정용진 신세계그룹 회장과 미샤 라스킨 리플렉션 AI 최고경영자(CEO)가 함께 협력을 약속했다. 하워드 러트닉 미국 상무부 장관도 자리해 사업 추진을 지원하겠다는 뜻을 밝혔다.

이번 협력은 미국 정부가 지난해 시작한 'AI 수출 프로그램'의 첫 대표 사례다. AI 데이터센터와 이를 기반으로 한 AI 서비스 생태계를 해외에 구축하는 정책으로, 신세계와 리플렉션 AI의 협력 프로젝트가 첫 사례로 추진된다.

신세계와 리플렉션 AI는 함께 한국에 전력용량 250MW 규모의 AI 데이터 센터를 지을 계획이다. 현재 국내에 건립됐거나 건립 예정인 AI 데이터 센터 규모를 훌쩍 뛰어넘는 최대 규모다. 사업은 전력용량을 순차적으로 늘려가는 단계적 방식으로 진행된다.

국내 최대 규모가 가능한 것은 AI 데이터 센터의 핵심 설비인 GPU를 확보했기 때문이다. 리플렉션 AI는 신세계와 함께 짓는 AI 데이터 센터에 들어갈 GPU를 엔비디아로부터 공급받기로 했다.

리플렉션 AI는 지난해 10월 80억 달러(한화 약 12조원)의 기업 가치를 인정받으며 엔비디아 등으로부터 20억 달러(약 3조원)의 투자를 유치했다. 엔비디아 투자를 받았다는 것은 그만큼 AI 개발 업체로서 경쟁력을 입증함과 동시에 원활하게 GPU 공급을 받을 수 있다는 의미다.

신세계와 리플렉션 AI는 대형 데이터 센터를 기반으로 클라우드 서비스와 함께 사용자 맞춤형 AI 솔루션까지 제공할 수 있는 '풀 스택(Full-Stack) AI 팩토리'를 세우고자 한다.

◆리플렉션 AI 회사는 어떤 기업?

리플렉션 AI는 구글 딥마인드 핵심 개발자였던 라스킨 현 CEO와 알파고 개발 주역중 한 명인 이오안니스 안톤글루 현 CTO 등 AI 전문가 그룹이 2024년 2월 창업한 회사로 미국에서 '오픈 웨이트 AI 모델 개발' 선두주자로 꼽힌다. 오픈 웨이트 AI모델은 폐쇄형 AI 모델과 달리 사용자가 목적에 맞게 모델 구조를 변경할 수 있는 인프라를 제공하며 정보를 독립적으로 관리할 수 있는 '데이터 주권'을 확보하는 데 용이하다.

정용진 회장은 "AI는 미래의 산업과 경제, 인간의 삶 등 모든 분야를 총체적으로 변화시켜, AI 없는 미래산업은 생존 불가능하게 될 것"이라며 "리플렉션 AI와의 데이터센터 건립 협업 프로젝트는 신세계의 미래성장 기반에 토대가 되는 것은 물론 국내산업 전반의 AI 생태계 고도화에도 기여할 것"이라고 말했다.

하워드 러트닉 미국 상무부 장관. [사진=로이터 뉴스핌]

◆한국 소버린 AI 기반 마련...3대 강국 도약 기여

이날 협약 체결식에 러트닉 미국 상무부 장관이 참석한 이유는 특별하다. 협약이 열린 곳은 같은 날 미국 상무부가 샌프란시스코에 문을 연 '내셔널(NATIONAL) AI 센터(CENTER)'이다. 러트닉 장관은 'AI 수출 프로그램'을 관할할 센터 개소식에 참석한 후 협약 행사장에 등장했다. 신세계와 리플렉션 AI가 함께 짓고 운영하는 데이터센터가 미국 AI 수출 프로그램을 통해 이뤄지기 때문에 사업 진행에 힘을 싣고자 한 것이다.

작년 7월 도널드 트럼프 미국 대통령의 행정명령 서명 이후 상무부 주도로 시작한 'AI 수출 프로그램'은 AI 데이터 센터와 함께 센터 기반의 AI 서비스를 포괄하는 AI 생태계를 타국에 전수하는 것이다.

다른 나라 기관과 기업이 데이터 유출에 대한 두려움 없이 AI 모델을 도입하려면 그 방식은 사용자가 시스템을 변경할 수 있고 데이터를 통제할 수 있는 '오픈 웨이트 모델'이 적합하다. 상무부가 리플렉션 AI를 수출 기업으로 선택한 이유이기도 하다.

리플렉션 AI가 추구하는 '오픈 웨이트 모델'은 한국 정부의 '소버린 AI 육성' 정책 기조와도 맞닿아 있다. AI 경쟁력 강화를 위한 국가 간 경쟁은 치열하게 벌어지고 있고 각 국가 통제 하에 있는 소버린 AI 구축은 필수적이다. 정부가 천명한 'AI 3대 강국'을 위해서는 기술력과 신뢰도를 갖추고 동시에 데이터 유출 우려가 없는 '오픈 웨이트 AI 모델' 활용이 현실적으로 선택 가능한 최상의 선택지라 볼 수 있다.

라스킨 리플렉션 AI CEO는 "한국은 세계적인 IT 강국으로 미국의 강력한 동맹"이라며 "신세계와 함께 우리는 한국이 주체적으로 진화시켜 나갈 수 있는 AI 인프라를 창출할 것"이고 말했다.

신세계는 정부의 AI 경쟁력 강화와 소버린 AI 구축 비전에 발맞춰 한국 정부 기관과 기업 모두 안심하고 이용할 수 있는 AI 클라우드 서비스를 제공할 계획이다.

정용진 신세계그룹 회장 [사진=신세계그룹 제공]

◆"AI의 신세계"로 New 미래 성장⋯고객 위한 AI 커머스도 혁신

신세계는 AI 데이터 센터 추진을 기점으로 AI를 새로운 미래 성장 한 축으로 삼으며 AI 시대에 최적화된 혁신을 실행함으로써 지속가능한 기업 발전을 이루겠다는 구상이다.

신세계는 그동안 유통 산업을 선도했던 것처럼 우리만의 인사이트를 더한 AI를 창조할 계획이다. 동시에 기존 유통업과의 시너지 창출도 적극 도모할 방침이다.

신세계는 오랜 유통 업력을 통해 국내에서 가장 많은 고객 접점 인프라와 데이터를 보유하고 있다. 그간 축적한 노하우와 새롭게 발현될 AI 역량이 결합되면 고객에게 또 다른 새 경험과 혜택을 선사하는 '차별화된 AI 커머스'를 구현할 수 있다. 온라인 몰에서 고객에게 최적화된 맞춤형 상품을 고르고 결제 배송까지 책임지는 'AI 에이전트'의 획기적 발전이 기대된다.

AI 커머스뿐만 아니라 리테일 사업 전반에 적용할 'AI 풀 스택(Retail AI Full-Stack)'을 개발해서, 재고 효율 개선 등을 포함한 관리 효율화를 통해 수익성을 개선하고 다가오는 배송 혁명 시대에 적합한, 보다 세밀하고 빠른 배송 로지스틱을 구축할 예정이다.

이를 통해 미래 유통업에 최적화된 '이마트 2.0' 시대를 열고 한국 리테일 시장 업그레이드를 주도하며 고객이 더 만족할 수 있는 경험을 선사하고자 한다.

이번 협약을 기점으로 신세계와 리플렉션 AI의 AI 팩토리 사업은 신속하면서도 단계적으로 추진되며 양사는 올해 안에 조인트벤처를 설립할 계획이다. 신세계는 JV 설립 후 사업 진행을 위해 관련 기관 및 지자체 등과 긴밀하게 협의해 나갈 예정이다.

nrd@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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