김민석 총리 "글로벌 AI 허브로 세계 의제 선도…AI 협력 이끌 것"

24일 1차 글로벌 AI 허브 유치위원회 겸 대국민보고회 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 24일 글로벌 인공지능(AI) 허브에 대해 "'AI for All'(모두를 위한 AI)이라는 비전 하에 AI 기술, AI 윤리·규칙, AI 민주주의 등의 의제를 선도하는 한편 글로벌 사우스 및 국내외 소외계층 없이 모두가 혜택을 누릴 수 있는 협력 플랫폼으로 추진할 것"이라고 강조했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 제1차 글로벌 AI 허브 유치위원회 회의 겸 대국민 보고회를 열었다. 회의에서는 글로벌 AI 허브의 성격과 예산 계획, 연구기관과의 협업 등 후속 검토필요 사항 등이 논의됐다. 보고회는 글로벌 AI 허브 비전과 향후 계획 등을 설명하기 위해 마련됐다.

김 총리는 "한국은 국제무대에서 추격자의 위치를 벗어나 세계를 선도하는 국가로 나아가고 있다"며 "글로벌 AI 허브는 AI 대전환 시대에 세계의 AI 협력을 이끌어낸다는 발상에서 시작한다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 24일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 글로벌 AI 허브 유치위원회 회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. gdlee@newspim.com

김 총리는 "세계적인 아젠다를 한국이 선도한다는 담대함을 가지고, 금번 순방 성과를 도출한 것처럼 강력한 정치적 리더십 하에 간사단 및 관계부처가 협조하면서 신속하게 후속조치를 추진하겠다" 밝혔다.

앞서 김 총리는 지난 16~17일 미국 뉴욕과 스위스 제네바를 찾아 유엔(UN) 사무총장 및 UN 전문기구 수장들과 만나 글로벌 AI 허브 유치에 대한 구상을 공유했다. 정부는 김 총리 임석 하에 국제노동기구(ILO) 등 6개 UN 기구와 협력의향서(Letter Of Intent) 서명식도 열었다.

차지호 더불어민주당 의원과 김우창 청와대 국가AI정책비서관은 글로벌 AI 허브 추진 배경과 향후 계획 등을 발표했다.

차 의원은 "AI 대전환의 시대에서, 지금은 국제사회의 AI 표준을 선도할 수 있는 중요한 시기"라며 "모든 국민이 AI를 이용해 기본적 삶을 누리는 'AI 기본사회' 국정철학을 세계로 확산시키겠다"고 밝혔다.

김 비서관도 "AI 기본사회 전략을 확산해나갈 거점으로서 글로벌 AI 허브를 추진 중"이라며 "빠른 속도로 국제사회의 공감대와 협력 기반을 형성한 만큼, 향후 협력범위를 확대해 AI 혁신과 공공성을 함께 아우르는 생태계를 만들어가겠다"고 말했다.

이후에는 자문위원으로 참석한 김록호 전 세계보건기구(WHO) 과학부 표준국장과 윤국진 카이스트 AI대학장의 제언이 이어졌다.

윤 대학장은 "한국은 AI 기술 뿐만 아니라 정책, 윤리, 거버넌스까지 아우르는 AI 인재와 교육기반을 가진 만큼, 학계 및 연구기관 등이 참여하는 좋은 협력 모델을 만들어갈 수 있도록 지원하겠다"고 약속했다.

김 전 WHO 과학부 표준국장은 "글로벌 AI 협력에 대한 한국의 비전이 중요한 의미를 가진다"며 "향후 실현가능성 제고를 위해 재원 검토 및 범부처 차원의 협력이 지속되어야 한다"고 했다.

김진아 외교부 2차관은 지난 뉴욕․제네바 순방 결과를 보고하면서 국제기구와의 협력 발판을 만드는데 외교부가 기여할 것이라고 밝혔다.

간사부처인 과학기술정보통신부에서는 류제명 2차관이 참석했다. 류 차관은 "관계부처 합동 TF를 조속히 구성해 후속조치를 차질없이 추진하고, 향후 지원단 구성 및 관련 연구기관 협업체계 구축 등을 통해 지속적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.

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