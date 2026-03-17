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정용진의 다음 승부수는 '한국판 아마존'…러트닉 "韓정부·고객에 놀라운 역사"

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신세계, 美 리플렉션AI와 250MW 데이터센터 추진…국내 최대 규모
내수 부진·이커머스 성장에 유통 정체…AI 인프라로 승부수
최소 10조 투자 부담…데이터센터 경험 없어 실현성 변수

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 미국 인공지능(AI) 기업 리플렉션AI(Reflection AI)와 협력해 국내 최대 규모의 AI 데이터센터를 건립한다. 유통을 기반으로 클라우드와 AI 인프라 사업으로 확장해 '한국판 아마존'으로 탈바꿈하겠다는 구상이다.

국내 오프라인 유통 중심 사업 구조의 성장 한계가 뚜렷해지면서 AI 인프라 기업으로 탈바꿈해 새로운 성장 동력을 마련하겠다는 정 회장의 의지가 반영된 것으로 풀이된다.

16일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 신세계그룹과 리플렉션AI의 ''한국 소버린 AI 팩토리 건립을 위한 전략적 파트너십 업무협약' 행사 모습. 협약식에는 (사진 왼쪽부터) 이오안니스 안토글루(Ioannis Antonoglou) 리플렉션AI 현 CTO, 미샤 라스킨(Misha Laskin) 리플렉션 AI 현 최고경영자(CEO), 하워드 러트닉 미국 상무부 장관, 정용진 신세계그룹 회장, 임영록 신세계그룹 경영전략실장(사장)이 참석했다. [사진=신세계그룹 제공] nrd@newspim.com

◆美 'AI 수출 프로그램' 첫 사례...든든한 우군 확보
정 회장은 16일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 리플렉션AI와의 전략적 파트너십 업무협약(MOU) 체결식에서 "AI 없는 미래 산업은 생존하기 어려울 것"이라고 밝혔다. 신세계그룹이 그룹 차원에서 AI를 미래 성장 동력으로 전면에 내세우겠다는 선언으로 해석된다.

이번 프로젝트가 주목받는 또 다른 이유는 미국 정부의 'AI 수출 프로그램'과 맞물려 있다는 점이다. 협약식에는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 직접 참석해 "신세계그룹과 리플렉션AI가 맺은 파트너십은 한국 정부와 기업, 한국 고객들에게 놀라운 역사가 될 것이라고 생각한다"며 사업 추진을 지원하겠다는 뜻을 밝혔다. 미국 정부는 지난해 행정명령을 통해 AI 기술과 데이터센터 인프라를 해외에 확산하는 정책을 추진 중이다. 신세계와 리플렉션AI의 협력 프로젝트는 미국의 AI 수출 프로그램의 첫 사례로 꼽힌다.

신세계그룹 CI(사진 위쪽), 미국 리플렉션AI CI(아래쪽) [사진=신세계그룹 제공] nrd@newspim.com

두 회사는 함께 한국에 전력용량 250MW(메가와트) 규모의 AI 데이터 센터를 지을 계획이다. 현재 국내에 건립됐거나 건립 예정인 AI 데이터 센터 규모를 훌쩍 뛰어넘는 최대 규모다. 

양사는 연내 합작법인(JV)을 세워 데이터센터 사업을 추진한다. 신세계는 용지 확보와 인프라 건설을 맡고 리플렉션AI는 데이터센터 운영과 관련된 소프트웨어 개발을 담당할 예정이다. 특히 데이터센터에 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 탑재한다는 점이 가장 매력적인 요소다. 국내에서 데이터센터 구축에 나선 기업 중 엔비디아 GPU를 탑재하는 곳은 신세계가 유일하다.

정 회장은 "이번 프로젝트는 신세계의 미래 성장 기반에 토대가 되는 것은 물론 국내 산업 전반의 AI 생태계 고도화에도 기여할 것"이라고 밝혔다. 라스킨 리플렉션AI 최고경영자(CEO)는 "한국은 세계적인 정보기술(IT) 강국으로 미국의 강력한 동맹"이라며 "신세계와 함께 우리는 한국이 주체적으로 진화시켜나갈 수 있는 AI 인프라를 창출할 것"이라고 말했다.

신세계백화점 본점 전경. [사진=신세계]

◆유통 데이터와 AI 결합…'한국판 아마존' 구상

신세계가 추진하는 '풀스택 AI 팩토리'는 기존 데이터센터 사업 모델보다 한 단계 진화한 형태다. 일반적인 데이터센터가 서버 공간을 임대하고 임대료를 받는 구조라면, 풀스택 AI 팩토리는 AI 운영에 필요한 인프라부터 플랫폼, 소프트웨어까지 통째로 제공하는 방식이다. 고객사 입장에서는 별도 설계 없이 AI를 즉시 가동할 수 있는 환경을 확보할 수 있어 기존 데이터센터와 차별화된다. 서버 임대료뿐 아니라 AI 기술 사용료와 운영 서비스 수익까지 확보할 수 있는 구조다.

신세계는 이를 기반으로 단순 인프라 사업을 넘어 AI 플랫폼 사업자로 도약하는 동시에, 유통 본업과의 시너지도 극대화한다는 복안이다. 이마트·SSG닷컴·스타벅스코리아 등 다양한 유통 채널을 통해 국내에서 가장 방대한 고객 접점과 소비 데이터를 보유하고 있는 신세계는, 이 데이터에 AI 분석 역량을 결합해 맞춤형 상품 추천과 자동화된 유통 운영 등 새로운 커머스 서비스를 구현한다는 계획이다.

여기서 더 나아가 리테일 사업 전반에 적용할 '리테일 AI 풀스택(Retail AI Full-Stack)' 개발도 추진한다. 재고 효율 개선, 물류 최적화, 배송 혁신 등을 통해 운영 전반의 수익성을 끌어올리겠다는 목표다. 현재 네이버 등이 앞서가고 있는 AI 쇼핑 에이전트 분야에서도 기술 경쟁력을 강화해 시장 주도권을 되찾겠다는 전략도 담겨 있다. 이것이 신세계가 '이마트 2.0'이라고 명명한 미래 유통의 청사진이다.

옛 이마트 본사 전경 [사진=이마트]

◆내수 유통 성장 한계…AI로 차세대 성장축 마련

정 회장이 AI에서 돌파구를 찾게 된 배경에는 성장 정체가 자리한다. 유통업에 집중해온 신세계그룹 매출은 2023년 40조6044억원에서 지난해 40조9781억원으로 증가폭이 크지 않은 상태다.

내수 소비 부진과 온라인 쇼핑시장 고성장이 동시에 진행되면서 오프라인 유통 중심의 기존 사업 모델만으로는 성장 한계를 극복하기 어려운 상황이다. 이러한 경영 환경 속에서 정 회장이 단순 유통 기업을 넘어 AI 인프라와 데이터 기반 플랫폼 기업으로 체질을 바꾸겠다는 전략적 선택을 했다는 분석이 나온다.

정 회장이 참고하는 모델은 미국 아마존이다. 아마존은 단순 유통을 넘어 클라우드, 광고, 제3자 셀러 서비스 등으로 사업을 다각화하며 지난해 글로벌 유통업계 매출 1위에 올랐다. 지난해 아마존 매출은 7169억달러로 약 37억달러 차이로 월마트를 앞질렀다.

특히 제3자 셀러 서비스는 전체 매출의 약 24%, 클라우드 사업인 아마존웹서비스(AWS)는 약 18%를 차지하며 실적을 견인했다. 리테일 외 사업 비중이 빠르게 확대되고 있는 구조다.

정용진 신세계그룹 회장. [사진=신세계그룹]

◆막대한 투자비·경험 전무는 불안 요소
다만 장밋빛 전망만 있는 것은 아니다. 업계에서는 국내 최대 규모의 AI 데이터센터를 구축하려면 최소 10조~20조원 이상의 투자가 필요할 것으로 보고 있다. SK그룹이 울산 AI 데이터센터에 투입하는 투자비만 약 7조원 수준으로 알려져 있다. 신세계 관계자는 "구체적인 건립 부지와 투자 규모는 아직 확정되지 않았다"며 "조인트벤처(JV)를 설립한 뒤 세부 계획을 확정할 예정"이라고 설명했다.

그러나 양사 모두 AI 인프라 개발 경험이 없다는 점에서 실현 가능성에 의문도 제기된다. 리플렉션AI는 AI 에이전트 개발에 집중해왔고, 신세계 역시 데이터센터를 건립하거나 운영해본 경험은 없다. 그만큼 유통 기업 출신의 신세계가 이 시장에서 신뢰를 쌓고 노하우를 쌓는 데는 시간이 필요하다는 지적도 나온다.

신세계 관계자는 "당사는 정부의 AI 경쟁력 강화와 소버린 AI 구축 비전에 발맞춰 한국 정부 기관과 기업 모두 안심하고 이용할 수 있는 AI 클라우드 서비스를 제공하고자 한다"며 "미래 유통업에 최적화된 이마트 2.0 시대를 열고 한국 리테일 시장 업그레이드를 주도하며 고객이 더 만족할 수 있는 경험을 선사하고자 할 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com

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