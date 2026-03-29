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GTX-A 서울역~수서, 공사 지연에 개통 6월서 8월로 미뤄져

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임시환승통로 등 세부 공사 일정 지연…개통시기도 늦어져
국토부" 8월 안 개통할 것"…삼성역 임시환승 일정 맞춘다

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 오는 6월 말 개통이 예정됐던 수도권광역급행철도(GTX) A노선 남북 구간이 당초 계획보다 한두 달가량 늦춰질 전망이다. 이번 지연은 국토교통부가 시행하는 중부 구간 공사와 서울시가 추진 중인 삼성역 일대 영동대로 지하공간 복합개발 공사가 맞물리면서 일정이 지연된 데 따른 것이다.

다만 국토부는 중부 구간 개통이 일부 지연되더라도 GTX-A 핵심 환승 거점인 삼성역 임시환승 시설은 계획대로 내년 6월 말까지 완료할 방침이라고 밝혔다.

29일 국토교통부와 서울시 등에 따르면 GTX-A 중부구간인 서울~수서 노선 개통이 당초 예정보다 한두 달 늦은 오는 7월이나 8월쯤 완료될 전망이다. 

국토부 관계자는 "현재 막바지 절차에 다다른 서울역~수서역 구간의 공사 과정에서 세부 공사 부분이 지연되며 당초 일정보다 개통이 다소 늦어질 전망"이라고 말했다. 

삼성역 GTX-A 역사 공사 모습 [사진=서울건설알림이]

GTX-A 중부 노선은 연장 13.7㎞인 3단계 사업으로 앞서 개통된 남부구간(1단계) 수서역~동탄역 노선과 북부구간(2단계) 파주운정~서울역 노선을 잇는 사업이다. 서울역에서 수서역까지 정차역은 삼성역 한 곳뿐이다. 사업이 완료되면 연장이 추진되는 노선을 제외한 GTX-A 전체 구간이 개통되는 것이다. 

공사 기간이 예상보다 길어진 이유는 국토교통부가 시행하는 GTX 공사와 서울시가 시행하는 영동대로 지하공간 복합개발공사의 일정 차이 때문이다. 오는 2028년 10월 준공 목표인 '영동대로 복합환승센터' 건설을 위한 영동대로 지하공간 복합개발사업에는 삼성역의 GTX-A와 서울지하철 2호선 환승체계 구축이 포함돼 있다. 삼성역 서울지하철 2호선 환승은 내년 6월말 임시 개통될 예정이지만 환승통로와 같은 GTX 운행을 위한 세부 공사 일정이 지연되며 GTX-A 완전개통도 늦어진 것이다. 

다만 국토부는 공사가 1달에서 최대 2달 안이면 끝날 것으로 내다보고 있다. 이에 따라 늦어도 통상 '여름 휴가' 기간이 끝나는 8월말 이전에는 완공될 것이라고 설명했다. 이렇게 되면 동탄역에서 서울역까지 약 40분이면 접근할 수 있으며 남쪽 끝인 동탄에서 북쪽 끝인 운정까지는 1시간 10분 안에 도착할 수 있게 된다. 

중부구간 개통이 다소 지연되는 것과 별개로 GTX 수요자들의 관심이 높은 삼성역 임시환승은 예정대로 2027년 6월말에 개시할 수 있도록 한다는 게 국토부의 방침이다. 국토부 관계자는 "세부 공사일정이 늦어져 GTX-A 개통이 다소 지연되지만 공사일정을 볼 때 2027년 상반기 임시환승 체계 구축은 가능할 것으로 본다"고 말했다. 

7~8월경 GTX-A가 완전개통되더라도 삼성역에서 GTX 탑승과 하차는 당분간 불가능하다. 정부 계획에 따르면 2026년 중에는 삼성역을 무정차 통과할 예정이라서다. 삼성역 무정차 통과는 늦어지면 서울 2호선과의 임시환승체계 구축이 완료되는 내년 6월 말까지 이어질 전망이다. GTX 삼성역의 완전개통은 2028년쯤 이뤄진다. 

[자료=국토부]

GTX-A 동탄~운정까지 요금은 아직 확정되지 않았다. 하지만 기존 개통 구간의 운임체계를 감안할 때 6000원 이상에서 결정될 것이란 게 국토부의 설명이다. 

다만 수서발 고속철도 SRT와 노선을 공유하는 동탄~수서 구간의 선로 용량 부족으로 인한 배차 지연 가능성이 제기된다. 특히 코레일과 SRT의 고속철도 운영사 통합으로 KTX까지 동탄~수서 구간을 이용할 경우 GTX 배차 지연이 실제 발생할 가능성이 높은 것으로 분석된다. 실제 올초 김윤덕 국토부 장관은 산하기관 신년 업무보고에서 에스알에 대해 "GTX-A 완전개통 이후 선로 용량 부족에 의한 배차 지연을 미리 점검하라"고 지시한 바 있다.

공용구간인 동탄~수서 노선에서 열차 배차 우선권은 고속철도에 있다. 이와 함께 2024년 확정된 GTX-A 평택지제역 연장구간도 고속철도와 노선을 함께 사용할 예정이라 고속철도와 GTX간 병목현상이 발생할 우려도 나온다. 하지만 현행 계획에서는 노선을 분리하는 내용이 없어 수서 이남 구간의 혼잡 문제는 다가올 당면 과제로 꼽히는 실정이다. 

donglee@newspim.com

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李·민주 지지율 고공행진, 野 19% [서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 소폭 하락했으나, 60% 중반대의 고공행진을 이어갔다. 정당 지지율은 더불어민주당이 46%로 국민의힘에 두 배 이상 앞섰다. 국민의힘의 지지율은 20%에도 미치지 못했다. 특히 국민의힘의 전통적인 강세 지역인 대구·경북(TK)과 부산·울산·경남(PK)에서도 민주당이 약진하는 모양새다. 민주당은 TK에서 국민의힘과 동률을 기록했고, PK에서는 오차 범위 밖에서 앞섰다. 국민의힘은 6·3 지방선거에서 TK와 PK의 수성도 자신할 수 없는 상황이다. 이재명 대통령이 24일 청와대 본관에서 11회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대] ◆주가 상승·부동산 정책 긍정…고환율·민생 어려움 부정 요인  한국갤럽이 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1000명에게 이 대통령의 직무 수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 긍정 평가가 일주일 전 조사에 비해 2%포인트(p) 하락한 65%로 나타났다. '잘못하고 있다'는 응답은 24%로 1%p 줄었다. 10%는 의견을 유보했다. 긍정 평가 요인으로는 '경제·민생'(17%)과 '외교'·'부동산 정책'(이상 8%)이 꼽혔다. 부정 평가 요소로는 '경제·민생·고환율'(17%)과 '외교'· '부동산 정책'· '도덕성 문제·자격 미달'(이상 7%)을 지적했다. 경제·민생과 부동산 정책은 긍정과 부정 평가의 주요 요인으로 동시에 꼽혔다. 평가가 지지층과 반대층으로 갈린 것이다. 주가 상승과 이 대통령의 다주택자와의 전쟁이 긍정 요인이었던 반면 고환율과 민생의 어려움은 부정적인 요인으로 작용한 것으로 보인다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 23∼25일 만 18세 이상 1002명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)도 비슷한 흐름이었다. NBS에선 지지율이 최고치를 기록했다. 이 대통령 지지율은 직전 조사보다 2%p 오른 69%였다. 부정 평가 응답은 22%로, 지난 조사보다 2%p 하락했다. 전 지역에서 긍정 평가가 부정 평가보다 높았으며, 대구·경북(49%)을 제외한 모든 지역에서 긍정 평가가 50%를 넘겼고, 20대 이하(46%)를 제외한 전 연령에서도 마찬가지였다. ◆PK 민주당 35% vs 국힘 26%…서울 3배 차이    갤럽의 정당 지지율은 민주당이 46%로 국민의힘(19%)을 압도했다. 민주당은 전주와 동일했고 국민의힘은 1%p 떨어졌다. 이어 개혁신당(3%), 조국혁신당(2%)과 진보당(1%) 순이었다. 지지하는 정당이 없는 무당층이 국민의힘보다 높은 27%였다. 특히 TK에서 민주당과 국민의힘이 27%로 동률을 기록했다. 반면 PK에서는 민주당(35%)이 국민의힘(26%)을 오차 범위 밖에서 앞섰다. 진보층의 77%가 민주당을 지지한 반면 보수층의 국민의힘 지지는 50%에 머물렀다. 보수층 절반만 지지한다는 의미다. 중도층에서는 민주당 44%, 국민의힘 13%, 무당층 31%였다. 나머지 지역은 민주당이 크게 앞섰다. 서울은 민주당과 국민의힘이 각각 45%, 15%로 세 배 차였고, 인천·경기(49%, 17%), 대전·세종·충청(49%, 22%), 광주·전라(69%, 5%) 등이었다. 갤럽 조사는 무작위로 추출된 무선전화 가상번호를 이용한 전화 조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐으며(응답률 12.6%) 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  장동혁 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB] ◆NBS 조사선 李지지율 70% 육박…중도층 격차 커   NBS도 비슷한 흐름이었다. 민주당 46%, 국민의힘 18%였다. 지난 2주 전 조사와 비교해 민주당은 3%p, 국민의힘은 1%p 상승했다. 조국혁신당과 개혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%를 차지했다. 특히 중도층에서는 민주당이 41%로 국민의힘(11%)과의 격차가 더 컸다. 민주당은 전 연령에서 국민의힘에 앞섰고, TK를 제외한 전 지역에서 국민의힘에 우위를 보였다. TK는 민주당 25%, 국민의힘 26%, 개혁신당 4%, 진보당 2%, 조국혁신당 1% 순이었고, '그 외 다른 정당'은 3%, '지지하는 정당 없음'은 38%였다. TK 지지율은 민주당과 국민의힘이 팽팽했다. 특히 이 지역의 무당층이 38%에 달한 것은 국민의힘에 실망한 합리적 보수층과 중도층이 대거 중간 지대로 이동한 영향으로 보인다. 국민의힘의 윤어게인 노선 갈등과 공천 내홍이 결정적인 요인으로 꼽힌다. NBS는 휴대전화 가상번호를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 21.3%였다. ◆이대로라면 민주당 지방선거 압승…국힘 출구 못 찾아  두 조사에서 이 대통령과 민주당이 국민의힘을 압도하고 있다. 이 대통령은 60% 중반대의 지지율을 이어갔고, 민주당의 지지율(46%)도 고공행진을 하고 있다. 국민의힘의 지지율은 20%에 미치지 못했다. 윤어게인 노선 갈등과 공천 내홍이 결정타였다. 이대로라면 민주당의 지방선거 압승이 예상된다. 국민의힘은 전통적인 강세 지역인 TK와 PK 수성도 장담할 수 없는 상황이다. 민주당 대구시장 후보로 유력한 김부겸 전 총리가 국민의힘의 모든 경선 후보에 앞선다는 조사 결과도 있었다. 총체적 위기 상황을 맞은 국민의힘은 여전히 출구조차 찾지 못하고 있다.  leejc@newspim.com 2026-03-27 11:40
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타이거 우즈 탄 차량 전복·체포 [서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = '골프 황제' 타이거 우즈(50)가 또 '음주 또는 약물 운전'(DUI·Driving Under the Influence) 혐의에 연루돼 체포됐다.  미국 ABC 방송과 AP통신 등에 따르면 우즈는 28일(한국시간) 미국 플로리다주 마틴 카운티 주피터 아일랜드 인근 도로에서 차량을 운전하던 중 사고를 일으킨 뒤 경찰에 체포돼 구금됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 타이거 우즈. [사진=로이터] 2026.03.19 psoq1337@newspim.com 사고는 이날 오후 2시를 넘긴 시점에 발생했다. 우즈가 몰던 차량은 왕복 2차선 도로에서 다른 차량과 충돌한 뒤 전복된 것으로 전해졌다. 우즈는 큰 부상을 입지 않은 것으로 확인됐다. 다만 현장에 출동한 경찰은 우즈의 상태를 확인하는 과정에서 음주 또는 약물 영향 아래 운전을 했다고 의심했고, 곧바로 체포했다. 현재까지 우즈가 술에 취한 상태였는지, 약물 복용에 따른 것인지는 명확히 밝혀지지 않았다. 우즈의 교통사고는 이번이 처음이 아니다. 그는 2021년 2월 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 인근에서 차량 전복 사고를 당해 다리 등에 중상을 입고 장기간 재활 치료를 받은 바 있다. 당시 경찰은 과속과 운전 부주의를 사고 원인으로 지목했으며, 음주나 약물 정황은 없다고 결론 내렸다. 타이거 우즈. [사진=로이터] 또한 우즈는 2017년에도 DUI 혐의로 체포된 전력이 있다. 당시 그는 도로변에 정차된 차량 운전석에서 잠든 채 발견됐으며, 진통제 복용 상태였다고 진술했다. 이후 법정에서 혐의를 인정하고 벌금과 보호관찰, 사회봉사 등의 처분을 받았다. 우즈는 지난해 9월 일곱 번째 허리 수술을 받은 후 선수 생활 연장을 준비해 왔다. 우즈는 다음달 9~12일 열리는 마스터스 출전 여부를 아직 고민 중인 것으로 알려졌다. 또 다음해 열리는 아일랜드 라이더 컵의 미국 단장직 승낙 여부도 이달말까지 결정해야 하는 상황이다. football1229@newspim.com 2026-03-28 08:59

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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