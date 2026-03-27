엘앤케이바이오, 美 클리닉서 '팩투스 카데바 워크샵' 개최

오목가슴 임플란트 '팩투스' 소개

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 엘앤케이바이오메드의 미국 법인 이지스 메디텍(INC)이 지난 24일(현지시간) 미국 클리브랜드 클리닉(Cleveland Clinic)에서 '팩투스 카데바 워크샵(Pectus Cadaver Workshop, 이하 카데바 워크샵)을 성료했다고 27일 밝혔다.

이지스 메디텍의 단독 후원으로 개최된 이번 카데바 워크샵은 흉벽기형 수술 분야 의료진들이 임상 현장에서 필수적으로 요구되는 해부학적 이해를 높이기 위해 마련됐다. 행사에는 북미 지역 소아외과 및 흉부외과 의료진 20여 명이 참석했다. 클리블랜드 클리닉은 미국 최고 병원 중 하나로 매년 미국 내 병원 순위 1-2위 (Best Hospitals by US News&World Report)를 기록하고 있어 한국을 비롯한 전 세계 의사들이 장단기 연수를 받고 있는 명문 병원이다.

[로고=엘엔케이바이오메드]

이번 카데바 워크샵은 엘앤케이바이오메드의 오목가슴 임플란트 '팩투스'를 활용 중이거나 도입을 검토 중인 의료진들이 참여해 실제 임상 적용 사례와 수술 경험을 공유했다. 특히 팩투스 라인 중 'Pre-Twisted Bar'를 공개하며, 흉벽기형 교정 수술의 효율성을 높일 수 있는 새로운 옵션을 제시했다.

'Pre-Twisted Bar'는 클리브랜드 클리닉과 공동 개발한 제품으로, 환자 체내에서 바 끝을 비틀어야 하는 기존 수술 방식의 어려움을 해결하기 위해 의료진의 추가 조작 없이도 안전한 고정이 가능하도록 바의 끝단을 사전에 비틀어 제작, 설계된 것이 특징이다. 이에 대해 현지 관계자는 "이러한 구조적 차별성을 바탕으로 업계 최초로 선보인 제품으로, 현장 참여 의료진들이 높은 관심을 보였다"고 말했다.

행사에서는 Dr. 디피오레(Dr. John DiFiore, 클리브랜드 클리닉 태아치료센터 외과 과장/오목가슴 최소침습수술 센터장)가 '팩투스'의 올바른 사용법 및 노하우 등을 주제로 강의를 진행했으며, 제품을 이용해 해부학 실습을 진행했다. Dr. 디피오레는 지난해 9월 엘앤케이바이오 서울 본사 및 용인공장을 방문해 '팩투스'의 실제 임상 경험을 기반으로 새로운 임플란트와 기구 개발 논의를 함께 진행하며, 심화 협력 단계를 구축한 바 있다.

엘앤케이바이오 관계자는 "미국 내 주요 레퍼런스 병원 확보를 글로벌 시장 확대의 핵심 기반으로 보고, 대형 의료기관을 중심으로 임상 적용을 지속적으로 확장해 나갈 방침이다. 이를 위해 의료진 대상 교육 프로그램 강화와 제품 사용성 고도화를 병행해 현지 의료 환경에 부합하는 솔루션 제공에 집중하고 있다"고 말했다. 이어 "글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약하기 위해 해외 주요 병원과의 협력 네트워크를 확대하고, 지속적인 제품 개발과 혁신을 통해 의료기기 산업에서 차별화된 가치를 창출해 나갈 것"이라고 강조했다.

sykim@newspim.com