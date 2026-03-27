김재훈 경기도의원 "고립 청년, 취업보다 '회복'이 먼저"

26일 '경기도 정책토론회' 좌장 맡아… 맞춤형 일경험 지원 체계 모색

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도 내 21만 명에 달하는 고립·은둔 청년과 복지 사각지대에 놓인 중장년층의 사회 복귀를 돕기 위해, 단순한 일자리 매칭이 아닌 '회복과 관계' 중심의 단계적 지원 체계가 마련되어야 한다는 제언이 나왔다.

단순한 일자리 매칭이 아닌 '회복과 관계' 중심의 단계적 지원 체계가 마련되어야 한다는 제언이 나왔다. [사진= 경기도의회]

27일 도의회에 따르면 경기도의회 보건복지위원회 김재훈 의원은 지난 26일 도의회 중회의실에서 '고립·은둔 청년 및 중장년 일경험 지원 어떻게 할 것인가?'를 주제로 열린 정책토론회에서 좌장을 맡아 열띤 논의를 이끌었다.

주제발표를 맡은 모세종 지속가능경영재단 본부장은 "고립·은둔인의 일경험은 역량 기반의 세밀한 유형화가 선행되어야 한다"며 "참여자 상태별 맞춤형 모델을 도입하고 포용적 기관 매칭을 통해 지속 가능한 사회 이행을 지원해야 한다"고 제안했다.

이어진 토론에서 전문가들은 기존의 취업 중심 성과지표에서 벗어나야 한다고 입을 모았다. 유현주 내비두 이사장과 이정현 일하는 학교 이사장은 "고립·은둔인의 일경험은 '회복-탐색-역량-고용'으로 이어지는 저강도·장기적 구조로 전환해야 한다"며 "자기이해와 동기부여 등 기초 역량 강화가 필수적"이라고 강조했다.

박규범 경기복지재단 연구위원 역시 "낙인 방지를 위한 선정 기준 완화와 함께, 양적 지표 대신 관계 중심의 성과 관리를 도입해 이들의 사회적 효능감과 존엄 회복을 지원해야 한다"고 덧붙였다.

정책 실행 부서의 구체적인 로드맵도 제시됐다. 김선화 경기도 청년기회과장은 "권역별 거점인 '나와봄센터'를 통해 정책 연속성을 확보하고 민관 협력을 통해 안전한 일경험처를 발굴하겠다"고 밝혔으며, 기현주 경기도 미래세대재단 본부장은 "재고립 시에도 언제든 재접속 가능한 유연한 지원 구조 정립"을 역설했다.

남경아 경기도 베이비부머기회과장은 "사각지대인 중장년층을 위해 '행복캠퍼스'를 거점으로 상담과 사회공헌 활동을 연계한 통합 구조를 마련, 사회적 관계 회복을 돕겠다"고 설명했다.

김재훈 의원은 "사후관리 강화 등 통합 지원을 통해 지속 가능한 생태계를 구축하는 데 의정 역량을 집중하겠다"고 약속했다. [사진= 경기도의회]

토론회를 마무리하며 좌장인 김재훈 의원은 "고립·은둔 당사자의 자립은 결국 우리 사회가 이들의 속도를 얼마나 기다려줄 수 있느냐에 달렸다"며 "권역별 거점 강화와 유연한 참여 환경 조성, 그리고 사후관리 강화 등 통합 지원을 통해 지속 가능한 생태계를 구축하는 데 의정 역량을 집중하겠다"고 약속했다.

beignn@newspim.com