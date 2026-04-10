안호영 전북지사 예비후보 "경선 공정성 재감찰 필요"

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경선 공정성 문제 제기…"식비 대납 의혹 등 철저한 재조사 필요"

"도민 투표로 흐름 바꾸고 있어…마지막까지 공정 회복"

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북자치도지사 경선에 출마한 안호영 예비후보가 경선 공정성 문제를 제기하며 중앙당의 즉각적인 재감찰을 촉구했다.

안 예비후보는 10일 기자회견을 통해 "재감찰 없이 공정은 없다"며 "무너진 기준을 반드시 바로 세우고, 승리로 바로잡겠다"고 밝혔다.

안호영 전북지사 예비후보[사진=안호영 선거캠프] 2026.04.10 lbs0964@newspim.com

그는 이번 경선을 두고 "도민들 사이에서 '과연 공정한가'라는 질문이 나오고 있다"며 "정치의 기준이 누구에게는 다르게 적용되고 있다는 인식이 확산되고 있다"고 주장했다.

특히 정읍 청년 모임 식비 대납 의혹과 전주 아중리 한정식집 식대 대납 의혹 등을 언급하며 "기존 해명만으로 설명되지 않는 정황이 계속 드러나고 있다"고 지적했다.

이어 "이미 경찰 수사가 진행 중이고 시민단체도 후보 자격 박탈을 요구하고 있는 만큼, 단순 확인 수준의 조사로 사안을 덮어서는 안 된다"며 "중앙당은 즉시 재감찰에 착수해 한 점 의혹 없이 철저히 조사해야 한다"고 강조했다.

또한 "사실로 확인될 경우 경선 결과와 관계없이 비상 징계가 뒤따라야 한다"며 "같은 당 안에서 기준이 다르게 적용되는 정치는 용납될 수 없다"고 밝혔다.

안 예비후보는 "도민들이 공정 회복을 위해 투표로 행동하고 있다"며 "이미 정해진 듯 보였던 흐름을 바꾸고 있다"고 주장했다.

그러면서 "이번 경선은 전북의 자존심과 공정을 바로 세우는 선택"이라며 "마지막 투표까지 도민들의 참여로 승리를 완성해 달라"고 호소했다.

lbs0964@newspim.com