'발사체·위성·엔진' 한 묶음… 방사청-우주항공청, 우주전력 '통합 시동'

민·군 발사장·위성·통신망까지 전주기 협력 구조 구축

재사용 발사체·항공엔진 등 핵심 기술 투자 확대

"중복투자 줄이고 전력·산업 동시 강화"



[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청과 우주항공청이 발사체·위성·항공엔진을 하나의 체계로 묶는 '민·군 우주항공 통합 협력'에 본격 착수했다. 단순 협약을 넘어 발사 인프라부터 저궤도 통신망, 재사용 발사체까지 전주기 협력 구조를 만들겠다는 구상이다.

방위사업청과 우주항공청은 10일 대전 방사청 청사에서 업무협약(MOU)을 체결했다. 핵심은 '시설·자산 공동 활용'이다. 민·군 발사지원시설을 상호 개방하고, 공공위성의 국내 발사체 활용을 확대하는 방안이 포함됐다.

그동안 군과 민간이 각각 추진해온 발사 인프라와 위성 운용 체계를 연결해 비용을 줄이고 효율을 높이겠다는 취지다. 특히 국내 발사체 사용을 늘리면 발사 수요가 안정적으로 확보돼, 한국형 발사체(KSLV 계열) 산업 생태계에도 직접적인 수요 기반이 형성될 것으로 기대를 모은다.

지난해 11월 2일 미국 플로리다주 케이프커내버럴 우주군 기지에서 우리 군의 군사정찰위성 5호기가 발사됐다. [사진=스페이스 X 제공] 2026.04.10 gomsi@newspim.com

양 기관은 저궤도(LEO) 위성통신망 구축에도 협력하기로 했다. 저궤도 위성은 통신 지연이 짧고 군사·민간 겸용 활용성이 높아, 미국 '스타링크(Starlink)'처럼 사실상 차세대 전략 인프라로 평가된다.

또 하나의 축은 재사용 가능한 중소형 발사체다. 발사 비용을 획기적으로 낮출 수 있는 기술로, 스페이스X가 시장 판도를 바꾼 핵심 기술이다. 정부 차원에서 민·군 공동 투자 확대를 명시한 것은 국내에서도 '반복 발사-저비용 구조' 전환을 본격화하겠다는 의지로 보인다.

여기에 차세대 항공엔진 개발까지 협력 범위에 포함됐다. 전투기·무인기 성능을 좌우하는 엔진 기술은 대표적인 전략 자산으로, 국방과 민수 항공 산업 간 기술 파급 효과가 크다.

이번 협약에는 우주방산 중소기업 육성과 국제협력 지원도 담겼다. 단순 기술 개발을 넘어 공급망과 수출까지 고려한 조치다. 발사체·위성·통신·엔진을 아우르는 '전주기 산업 체계'를 만들겠다는 의지를 분명히 했다.

10일 방위사업청 대전청사에서 열린 민·군 우주항공 사업 발전을 위한 업무협약식에서 이용철 방위사업청장(왼쪽)과 오태석 우주항공청장(오른쪽)이 기념촬영을 하고 있다. [사진= 방위사업청 제공] 2026.04.10 gomsi@newspim.com

양 기관은 협약 직후 실무협의체를 구성해 세부 사업을 조율할 계획이다. 예산 중복을 줄이고, 기술 개발과 전력화 사이의 '단절'을 최소화하는 것이 관건으로 꼽힌다.

오태석 우주항공청장은 "우주항공은 차세대 성장동력이자 안보 핵심 분야"라며 산업 생태계의 빠른 구축을 강조했다. 이용철 방위사업청장도 "부처 간 중복 투자를 방지하고 민·군 기술 선순환 구조를 만들겠다"고 밝혔다.

결국 이번 협약의 성패는 '선언'이 아니라 '집행'에 달려 있다. 발사 인프라 공동 활용, 저궤도 통신망 구축, 재사용 발사체 개발 등은 모두 수천억~수조 원대 사업으로 이어질 가능성이 크다. 민·군이 실제로 사업을 공동 기획·집행하는 수준까지 협력이 올라설 경우, 한국의 우주전력과 산업 경쟁력은 동시에 한 단계 도약할 수 있다는 평가가 나온다.

gomsi@newspim.com