정부, 저궤도 위성통신 검토 TF 띄워 재난·국방 통신 인프라 본격 점검

저궤도 위성통신망 수요, 기술력, 비용, 편익 정밀 검토 착수
국방 전력화·통신 주권·우주산업 공급망 진입 '3대 목표' 제시
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부가 재난·국방 대응과 통신 주권 강화를 위해 저궤도 위성통신망 확보 타당성을 본격 검토하는 관계부처 합동 태스크포스(TF)를 띄웠다.
과학기술정보통신부와 국방부, 방위사업청, 우주항공청은 26일 서울 코리아나 호텔에서 '저궤도 위성통신 검토 TF 발족식'을 열고 국내 저궤도 위성통신망 확보 방안을 논의하기 시작했다. TF에는 관계 부처 실무진과 통신·우주·국방·경제 분야 산·학·연 전문가들이 참여한다.
저궤도 위성통신은 지상망이 닿지 않는 지역에서도 빠르고 안정적인 통신이 가능해 재난 대응, 국방, 해상·항공 분야에서 활용 가치가 높다. 따라서 국가 통신 인프라 강화와 미래 성장 동력 확보의 핵심 인프라로 꼽힌다. 최근 글로벌 기업과 해외 주요국이 저궤도 위성통신 시장 선점을 위해 각축을 벌이면서 국가안보와 통신 주권 측면에서 중요성이 커진 상황이다.
국내에서도 해외망 의존도 완화와 위성통신 산업 생태계 조성을 위해 저궤도 위성통신망 구축 필요성이 제기돼 왔다. 국방부와 방위사업청은 미래 전장 환경에 대비한 저궤도 위성통신 체계 사업을 기획하고 선제적 전력화 방안을 모색 중이다. 다만 막대한 예산과 고도의 기술력이 필요한 만큼, 민·관·군 협력을 통한 단계적·전략적 접근이 필수라는 게 정부의 판단이다.
TF는 정기회의를 통해 저궤도 위성통신망 수요, 국내 기술 역량, 구축·운영 비용과 경제적·비경제적 편익, 운영 모델 등을 두루 점검한다. 통신·우주·국방·경제 분야 민간 전문가로 자문단을 구성해 정책·기술 자문을 강화하고, 국제협력 방안도 함께 검토할 계획이다.
최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "저궤도 위성통신망 확보 타당성 검토는 향후 정책 방향과 기술개발 전략 수립의 기초가 되는 매우 중요한 과제"라며 "관계 부처·전문가와 협력해 망 구축 필요성을 분석해 나가겠다"고 밝혔다. 원종대 국방부 차관보는 "급변하는 안보 상황과 국방개혁 과제 속에서 저궤도 위성통신이 AI 기반 첨단기술 강군으로 도약하기 위한 필수 인프라"라며 적극적인 참여와 지원을 약속했다.
정기영 방위사업청 미래전력사업본부장은 "민·관·군 역량을 결집해 초기 상용망 활용부터 장기 독자망 구축에 이르는 단계적 획득 전략을 고도화할 것"이라며 "국내 우주 산업계의 글로벌 공급망 진입을 견인하는 '마중물'이 되도록 하겠다"고 말했다.
노경원 우주항공청 차장은 "위성통신을 우주·통신·소자·소재·부품 등 국가 경제 전반에 파급효과가 큰 미래 핵심 산업"이라고 지목하며, 통"신 주권 확보와 글로벌 서비스화를 목표로 참여 부처와 긴밀히 협력하겠다"고 했다.
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