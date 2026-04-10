동해시, 고유가 시대 민생안정 대책 추진

AI 핵심 요약beta
- 강원 동해시가 9일 심규언 시장 주재로 비상경제 민생안정 대책회의를 개최했다.
- 시는 바가지요금 신고센터 운영, 지방세 납부 기한 연장, 어업용 면세유 차액 지원 등을 추진한다.
- 건설·물류·택시 업계 지원과 에너지 절약 실천으로 시민 생활 경제 안정화에 집중한다.
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지방세 납부 기한 최대 1년 연장·징수 유예, 농어업·운송업체 등 안정화 대책 추진
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 국제 유가 상승과 중동 정세 불안에 따른 민생안정 대책을 추진한다.
동해시는 지난 9일 심규언 시장 주재로 '비상경제 민생안정 대책회의'를 개최해 정부의 대응 기조에 맞춘 지역 맞춤형 실행방안을 논의했다.
이날 심규언 시장은 "중동발 리스크가 생활물가와 산업현장으로 번지는 엄중한 상황"이라며 "정부 기조에 발맞추면서도 시민이 체감할 수 있는 민생 안정 대책을 적극 추진하겠다"고 말했다.
심 시장은 이날 회의에서 바가지요금 신고센터와 물가 모니터링단을 상시 운영하고, 지방세 납부 기한 최대 1년 연장과 징수 유예 등 세제 지원에 만전을 기해 달라고 당부했다.
또 농ˑ어업 및 물류 분야 지원과 안정화 대책도 병행한다. 어민들을 대상으로 '어업용 면세유 차액 지원'을 신속히 추진하고, 농업 분야에서는 영농철에 맞춰 반값 농자재 지원 사업을 조기 집행할 예정이다. 화물 및 택시 업계에도 유가보조금 적기 지급, 유류세 환급 관련 정보 실시간 안내 등을 추진한다.
건설 분야에서는 아스콘 등 주요 관급자재의 수급 상황 상시 점검과 납품 기한 연장 및 계약 금액 조정 등 유연한 계약 행정을 펼칠 계획이다. 동해상공회의소와 협력해 기업 애로사항을 수시로 접수하고, 대체시장 발굴 및 수출 판로를 다변화하는 방안을 검토한다.
공직사회는 승용차 2부제 전면 시행, 냉난방 온도 제한 등을 통해 에너지 절약 실천 분위기를 확산시키며, 범시민 참여운동으로 확대할 계획이다.
동해시는 이 같은 민생안정 및 물가안정 정책을 추진하면서 시민 생활 경제를 안정화시키는데 역량을 집중할 계획이다.
onemoregive@newspim.com