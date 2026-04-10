동해시, 고유가 시대 민생안정 대책 추진

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공직사회 승용차 2부제 전면 시행, 반값 농자재 지원

지방세 납부 기한 최대 1년 연장·징수 유예, 농어업·운송업체 등 안정화 대책 추진



[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 국제 유가 상승과 중동 정세 불안에 따른 민생안정 대책을 추진한다.

동해시는 지난 9일 심규언 시장 주재로 '비상경제 민생안정 대책회의'를 개최해 정부의 대응 기조에 맞춘 지역 맞춤형 실행방안을 논의했다.

민생안정 및 물가안정 대책을 논의하고 있다.[사진=동해시] 2026.04.10 onemoregive@newspim.com

이날 심규언 시장은 "중동발 리스크가 생활물가와 산업현장으로 번지는 엄중한 상황"이라며 "정부 기조에 발맞추면서도 시민이 체감할 수 있는 민생 안정 대책을 적극 추진하겠다"고 말했다.

심 시장은 이날 회의에서 바가지요금 신고센터와 물가 모니터링단을 상시 운영하고, 지방세 납부 기한 최대 1년 연장과 징수 유예 등 세제 지원에 만전을 기해 달라고 당부했다.

또 농ˑ어업 및 물류 분야 지원과 안정화 대책도 병행한다. 어민들을 대상으로 '어업용 면세유 차액 지원'을 신속히 추진하고, 농업 분야에서는 영농철에 맞춰 반값 농자재 지원 사업을 조기 집행할 예정이다. 화물 및 택시 업계에도 유가보조금 적기 지급, 유류세 환급 관련 정보 실시간 안내 등을 추진한다.

건설 분야에서는 아스콘 등 주요 관급자재의 수급 상황 상시 점검과 납품 기한 연장 및 계약 금액 조정 등 유연한 계약 행정을 펼칠 계획이다. 동해상공회의소와 협력해 기업 애로사항을 수시로 접수하고, 대체시장 발굴 및 수출 판로를 다변화하는 방안을 검토한다.

공직사회는 승용차 2부제 전면 시행, 냉난방 온도 제한 등을 통해 에너지 절약 실천 분위기를 확산시키며, 범시민 참여운동으로 확대할 계획이다.

동해시는 이 같은 민생안정 및 물가안정 정책을 추진하면서 시민 생활 경제를 안정화시키는데 역량을 집중할 계획이다.

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