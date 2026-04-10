동해시가족센터, 한국동서발전·강원대와 교육격차 해소 MOU 체결

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가족센터는 한국동서발전(주) 동해발전본부, 강원대학교 사회복지학과와 함께 지역 아동·청소년의 교육격차 해소를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

두드림 업무 협약식.[사진=동해시] 2026.04.10 onemoregive@newspim.com

이번 협약은 지역 내 학습 지원이 필요한 아동·청소년을 대상으로 맞춤형 학습 멘토링 사업을 운영해 학습능력 향상과 정서적 안정에 도움을 주고, 지속 가능한 지역사회 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다. 멘토와 멘티 등 총 30여 명이 참여할 예정이다.

협약에 따라 한국동서발전은 사업 추진 예산을 지원하고, 동해시가족센터는 사업 운영 및 참여자 관리를 총괄한다. 강원대학교는 대학생 멘토를 선발·연계해 아동·청소년 대상 학습 지도와 정서 지원을 수행한다.

동해시가족센터는 이번 사업을 통해 대학생 멘토와 지역 아동·청소년 간의 지속적인 교류를 활성화함으로써 단순한 학습 지도를 넘어 정서적 지지 기반을 조성하는 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

동해시가족센터 관계자는 "지역 아동·청소년에게 실질적인 도움이 되는 맞춤형 사업을 추진할 것"이라며 "앞으로도 유관기관과의 협력을 확대해 지역사회 복지 증진에 기여하겠다"고 말했다.

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