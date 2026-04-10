이재명 대통령, '독립운동사 30년 연구자' 김희곤 독립기념관장 임명

"임정기념관 초대 관장 출신"…연구·행정 이력 모두 갖춘 정통 학자형 인사

"이사회 파행·정치 편향 논란 후유증"… 조직 안정화 과제

2027년 개관 40주년 앞두고 연구·전시·대외 위상 재정비 시험대

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 이재명 대통령이 13일 김희곤(64) 국립대한민국임시정부기념관장을 제14대 독립기념관장으로 임명했다. 이에 따라 장기간 이어진 독립기념관 운영 논란 수습과 조직 정상화에 무게가 실리고 있다.

국가보훈부는 10일 "김 신임 관장이 13일부터 2029년 4월 12일까지 3년 임기를 수행한다"고 밝혔다. 독립운동사 전공 학자를 전면에 내세워 기관 정체성과 전문성을 동시에 강화하겠다는 인사로 해석된다.

이재명 대통령이 13일자로 제14대 독립기념관장으로 임명한 김희곤 국립대한민국임시정부기념관장. [사진=국가보훈부 제공] 2026.04.10 gomsi@newspim.com

김 관장은 경북대 사학과를 졸업하고 같은 대학원에서 독립운동사 전공으로 문학박사 학위를 취득한 정통 학자다. 국립안동대(현 국립경국대) 사학과 교수로 재직하며 독립기념관 한국독립운동사연구소장, 대한민국임시정부자료집 편찬위원장, 안동독립운동기념관장, 한국근현대사학회장, 국사편찬위원회 위원, 경북독립운동기념관장 등을 두루 거쳤다. 2022년 4월에는 국립대한민국임시정부기념관 초대 관장으로 임명돼 기관 개관과 초기 운영을 총괄했다.

보훈부는 "독립운동 관련 자료의 수집·보존·전시·연구 전반에 걸친 전문성과 함께 다수 기관 운영 경험을 갖춘 인사"라며 "독립기념관 설립 목적에 부합하는 적임자"라고 했다.

이번 인사의 배경에는 최근 수년간 이어진 독립기념관 내부 갈등과 운영 논란이 단초가 됐다. 전임 관장 체제에서 이사회 구성과 운영을 둘러싼 파행, 특정 역사 인식과 관련한 정치적 편향 시비, 직원 인사·조직 운영 갈등 등이 반복적으로 불거지면서 기관 신뢰도가 흔들렸다는 지적이 제기돼 왔다. 보훈부 안팎에서는 "연구기관으로서의 중립성과 공공기관으로서의 조직 안정성이 동시에 훼손됐다"는 이야기도 흘러나왔다.

김 관장에게는 이 같은 후유증을 조기에 봉합하는 것이 1차 과제로 꼽힌다. 특히 약 300명 규모 조직의 내부 결속 회복과 연구·전시 기능 정상화, 대외 신뢰 회복이 동시에 요구되는 상황이다.

중장기적으로는 1987년 개관 이후 40주년을 맞는 2027년이 분수령이다. 독립기념관은 연간 관람객 약 200만 명 규모의 대표 보훈·역사 교육기관으로, 전시 콘텐츠 개편과 디지털 아카이브 확장, 국제 교류 확대 등이 주요 과제로 거론된다. 임정기념관 운영 경험을 가진 김 관장이 '연구 중심 기관'과 '대국민 전시·교육 기관' 사이의 균형을 어떻게 재설계할지도 관전 포인트다.

보훈부 관계자는 "조직 안정과 함께 40주년 사업을 체계적으로 준비할 수 있는 리더십이 필요했다"며 "학문적 전문성과 기관 운영 경험을 동시에 고려한 인사"라고 밝혔다.

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