기획처, 전국 순회 '민자카라반' 가동…지방 민자사업 원스톱 지원

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지방 주도 민간투자사업 발굴 본격화

4월 한달 전국 7대 권역 순회 컨설팅

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 기획예산처가 지방 주도의 민간투자사업 활성화를 위해 현장 중심 지원에 나섰다. 전국을 순회하며 애로를 해소하는 '찾아가는 민자카라반'을 본격 가동해 지역 밀착형 사회간접자본(SOC) 사업 발굴과 추진을 뒷받침한다.

기획예산처는 10일 신용보증기금, 한국개발연구원(KDI)과 공동으로 민간투자사업 활성화를 위한 '민자카라반'을 시작했다고 밝혔다. 이번 사업은 지역 균형발전을 강화하고 지방 현장의 규제와 애로를 즉시 해결하기 위해 추진됐다.

민자카라반은 이날 서울시청 서소문청사에서 열린 1회 행사를 시작으로 4월 한 달간 대전, 광주, 부산, 대구 등 전국 7대 권역을 순회한다. 각 지역에서는 공무원과 민간사업자 등을 대상으로 사업 발굴부터 추진까지 전 과정을 지원하는 원스톱 컨설팅 서비스를 제공한다.

정부세종청사 기획예산처 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.09 photo@newspim.com

첫 행사에는 김명중 기획예산처 재정투자심의관과 서울시 관계자, 민간사업자, KDI 공공투자관리센터(PIMAC), 신용보증기금 등 100여명이 참석했다. 참석자들은 지역·생활밀착형 SOC 사업을 중심으로 민자사업 발굴 방안을 논의하고, 사전에 접수된 애로사항에 대한 해결책을 공유했다.

특히 행사장에는 별도 컨설팅 접수창구를 마련해 현장 건의가 일회성에 그치지 않도록 했다. 접수된 과제는 신용보증기금의 '찾아가는 개별 컨설팅'으로 연계해 후속 지원을 이어갈 계획이다.

정부는 이번 민자카라반을 계기로 지방 중심 민자사업 확대를 위한 지원 체계를 강화한다. 신용보증기금은 권역별 전담 책임제를 도입하고 지방공공투자센터 등과 상시 협의체를 구성해 사업 기획 단계부터 밀착 지원한다. 동시에 민자사업 수요를 지속적으로 발굴할 방침이다.

KDI 공공투자관리센터(PIMAC)는 지방정부 대상 특화 교육을 신설해 민자사업 추진 역량을 끌어올리고, 중앙과 지방 간 협력 기반을 강화한다.

김명중 재정투자심의관은 "민자카라반은 중앙정부가 현장의 숨은 규제를 직접 찾아가 제거하려는 정책 의지의 결과"라며 "지역 민자사업 접근성을 높여 민간 자본이 지역 경제 활성화의 마중물이 되도록 하겠다"고 말했다.

plum@newspim.com