이창용 "중동전쟁 파급경로 점검하며, 금리 정책"

기준금리 2.50% 유지..."중동사태 파급경로 점검해야"

중동사태 변수에 3개월 전망은 비공개

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 이창용 총재는 10일 기준금리 동결 배경과 관련해 "중동전쟁에 따른 공급충격이 발생한 상황에서 충격의 지속성과 파급경로를 면밀히 점검할 필요가 있다"고 밝혔다.

이 총재는 이날 금융통화위원회 통화정책방향 결정회의 이후 기자간담회에서 금리 결정 원칙에 대해 "공급충격이 일시적일 경우 정책 시차 등을 고려해 금리로 대응하지 않는 것이 바람직하지만, 장기화돼 물가상승 압력이 확산되고 기대인플레이션이 불안정해질 경우에는 정책 대응이 필요하다"며 "현 시점에서는 중동 상황의 전개 방향을 판단하기 어렵다고 봤다"며 신중한 입장을 유지했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에 참석하고 있다. 2026.04.10 photo@newspim.com

관련해 이날 금통위는 기준금리를 현재 연 2.50%에서 동결하기로 결정했다. 지난해 7·8·10·11월과 올해 1, 2월, 그리고 이날까지 7차례 연속 동결이다.

특히 이 총재는 현재 상황이 2022년 러시아·우크라이나 전쟁 당시와는 다르다고 진단했다. 당시에는 팬데믹 이후 억눌린 수요가 회복되면서 전쟁 충격이 물가 상승 요인으로 작용해 금리 인상 대응이 불가피했지만, 이번에는 경기 회복세가 상대적으로 약한 가운데 공급충격이 발생해 물가와 경기 간 상충이 심화될 수 있다는 설명이다.

그는 "러·우 전쟁 당시에는 유럽이 더 큰 충격을 받았지만, 이번에는 중동산 원유 수입 비중이 높은 아시아 지역의 영향이 더 클 수 있다"며 "환율 수준이 높고 경제주체들의 물가 민감도가 커진 점도 기대인플레이션 불안 요인"이라고 짚었다.

그러면서 이 총재는 "이 점을 종합적으로 고려해 이번 회의에서는 기준금리를 현 수준에서 유지하기로 결정했다"며 "이는 단순히 불확실성을 이유로 결정을 유보한 것이 아니라, 중동전쟁의 전개와 파급 영향을 점검하면서 정책 방향을 판단하기 위한 것"이라고 강조했다.

이어 "앞으로 통화정책은 중동 전쟁과 관련해 입수되는 추가 정보와 경제 지표를 바탕으로 중동 전쟁 충격이 국내 물가와 성장에 미치는 영향의 크기 및 지속성을 판단하면서 정책 방향을 결정해나가겠다"고 피력했다.

이날 금통위원들의 3개월 전망은 별도로 밝히지 않았다. 지난 2월 금통위 당시 6개월 점도표 방식으로 확정한데다 중동사태 변수가 크다는 이유에서다.

이 총재는 "분위기만 말씀드리면 최근 몇 주간 중동사태에 따른 경기 변수가 너무 급격히 변동했기 때문에 금리 인상, 인하 등을 논의하기에 적절치 않았다"며 "때문에 3개월 이후 전망에 대해서는 인상, 인하에 관한 그런 논의가 크게 없었고 사태를 지켜보기로 했다"고 말했다.

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