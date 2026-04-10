동해시, '민원 처리 현황' 정기 점검…시민 체감형 행정 강화 나선다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3월 민원 2만4966건 접수·95.43% 처리 완료… 현장 중심 적극행정 강조

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해시가 시민이 체감할 수 있는 고품격 행정서비스 제공을 위해 매월 접수되는 민원 처리 현황과 운영 실태를 정기적으로 점검하고 있다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해시청 민원실. 2024.07.29 onemoregive@newspim.com

시는 민원 처리 전 과정을 면밀히 분석해 행정 서비스의 질적 향상을 도모하고 있으며, 주요 점검 항목은 ▲법정 처리기간 준수 여부▲처리 절차의 적정성 및 결과 환류▲민원정보시스템 등록 여부▲거부·반려 민원 사실관계 재확인▲복합 민원 관리 실태 등이다.

지난 3월 한 달 동안 동해시에는 총 2만4966건의 민원이 접수됐으며 이 중 2만3827건이 처리 완료돼 95.43%의 높은 처리율을 기록했다. 1월과 2월에는 96.12%, 94.59%의 처리율을 보였다.

시 관계자는 복합적인 해결이 필요한 고충민원의 경우 담당 공무원이 직접 현장을 방문해 사실관계를 정확히 파악하고 관련 부서 간 공동 대응 체계를 가동해 민원 처리의 사각지대를 해소하고 있다고 설명했다.

최용봉 동해시 민원과장은 "민원 점검 결과를 전 직원과 공유해 지연을 사전에 막고 '민원 처리 사전예고제'를 철저히 운영하고 있다"며 "앞으로도 신속하고 공정한 민원 처리, 그리고 친절한 소통으로 시민이 체감할 수 있는 행정서비스를 제공하겠다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com