현대차그룹, 차량 5부제 강화…친환경차 전환·설비 교체 추진

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대차그룹이 차량 5부제 확대 시행과 친환경 설비 도입 등을 통해 정부의 에너지 절약 정책에 적극 동참하고 있다.

현대차 사옥 [사진= 현대차그룹]

현대차그룹은 기존 현대자동차와 기아 중심으로 운영해 온 차량 5부제를 주요 계열사로 확대한다고 27일 밝혔다. 이에 따라 현대제철, 현대케피코, 현대오토에버 등은 기존 10부제에서 5부제로 전환하고, 셔틀버스 노선 확대도 병행 추진한다.

업무용 차량 운영에서도 친환경 전환이 가속화된다. 그룹은 전기차와 수소전기차를 우선적으로 활용하고, 신규 차량 도입 시에도 친환경차 비중을 확대할 계획이다.

이와 함께 생산 및 업무 현장의 에너지 효율 개선에도 나선다. 전 계열사의 설비 가동을 최적화하는 한편, 냉난방과 조명 등 노후 저효율 설비를 고효율 설비로 교체해 전력 사용을 줄이겠다는 방침이다.

재생에너지 활용도 확대한다. 공장과 주차장에 태양광 발전 설비를 추가 설치하고, 에너지저장장치(ESS) 적용을 확대해 전력 사용 효율을 높이는 방안도 적극 검토 중이다.

현대차그룹은 이 같은 조치를 통해 에너지 절감과 탄소 배출 저감을 동시에 추진하며, 친환경 경영을 한층 강화해 나간다는 계획이다.

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