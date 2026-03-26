뉴욕증시 프리뷰, 유가 107달러 돌파에 주가 선물 하락…올라플렉스↑ VS 마이크론·엔비디아·뉴몬트↓

"협상" vs "부인"…엇갈린 신호에 시장 흔들

호르무즈 '통행료' 검토…유가 상승 압력 지속

금리 인하 기대 약화…글로벌 경제에도 부담

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 26일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미국 주가지수 선물이 중동 정세를 둘러싼 불확실성과 유가 급등의 여파로 하락했다. 투자자들은 전쟁 완화 가능성과 확전 위험 사이에서 방향성을 모색하는 모습이다.

미 동부시간 기준 8시 40분 기준 다우 E-미니 선물은 329.00(0.70%)포인트, S&P500 선물은 51.00포인트(0.77%), 나스닥100 선물은 230.75포인트(1.02%) 하락하며 비슷한 흐름을 나타냈다.

국제유가 상승이 증시 부담으로 작용했다. 브렌트유 선물은 4.9% 오른 배럴당 107.28달러, 서부텍사스산원유(WTI)는 4.3% 상승한 94.25달러를 기록했다. 중동 충돌 장기화로 공급 차질 우려가 커지면서 유가는 다시 세 자릿수 수준으로 올라섰다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

◆ "협상" vs "부인"…엇갈린 신호에 시장 흔들

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 전쟁 종식을 위한 합의를 절실히 원하고 있다고 주장하며 "너무 늦기 전에 진지해져야 한다"고 경고했다.

그러나 이란 외무장관은 미국의 제안을 검토 중이지만 협상에는 나설 의사가 없다고 밝혀 양측 입장이 충돌했다.

이 같은 엇갈린 메시지는 시장 불확실성을 키우며 핵심 해상 수송로인 호르무즈 해협 정상화 여부에 대한 기대를 흔들고 있다.

라보뱅크의 몰리 슈워츠 전략가는 "시장에 나타난 상대적 안정은 적대 행위가 완화될 것이라는 일부 기대를 반영하지만, 그 가능성은 여전히 제한적"이라고 분석했다.

캐피털닷컴의 다니엘라 해손 분석가는 "시장은 두 개의 상반된 서사 사이에서 균형 상태에 놓여 있으며, 확신보다는 신중함이 반영된 취약한 균형 국면"이라고 평가했다.

◆ 호르무즈 '통행료' 검토…유가 상승 압력 지속

이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하는 방안을 검토 중이라는 보도도 나왔다.

이란 매체에 따르면 해당 법안은 해협에 대한 통제권을 공식화하려는 목적을 담고 있으며, 초안은 이미 마련된 상태로 이르면 다음 주 의회 제출이 예상된다.

미국과 이스라엘의 공격 이후 약 4주간 이어진 충돌로 해상 교통은 사실상 마비된 상태이며, 에너지 시설 공격과 생산 차질이 겹치면서 유가 상승 압력이 이어지고 있다.

◆ 美 병력 증원…지상 작전 가능성 주목

미국이 중동에 추가 병력을 파병할 준비를 하고 있다는 소식도 시장 불안을 자극했다. 미군은 제82공수사단 병력 약 3000명과 해병 원정대 2개 부대를 투입할 계획인 것으로 알려졌다.

다만 군사 전문가들은 이번 증원이 장기적인 지상전보다는 제한적이고 단기적인 작전에 초점을 맞춘 것으로 보고 있다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 금리 인하 기대 약화…글로벌 경제에도 부담

경제협력개발기구(OECD)는 중동 분쟁 격화가 글로벌 경제의 성장 경로를 훼손하고 있으며, 호르무즈 해협 봉쇄 시 인플레이션 급등 가능성을 경고했다.

이에 따라 중앙은행들은 금리 정책 운용에 부담을 안게 됐고, 자금시장에서는 올해 미국 연방준비제도의 금리 인하 기대가 사실상 사라졌다. 분쟁 이전에는 두 차례 금리 인하가 예상됐던 상황이다.

한편 이날 개장 전 발표된 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 소폭 증가하며 노동시장이 여전히 안정적인 흐름을 유지하고 있는 것으로 나타났다.

미 노동부는 21일로 끝난 주간 신규 실업수당 청구 건수가 계절 조정 기준 21만건으로 전주 대비 5000건 증가했다고 26일(현지시간) 밝혔다. 이는 로이터 통신이 사전 집계한 시장 예상치와 동일한 수준이다.

올해 들어 신규 청구 건수는 20만1000건에서 23만건 사이의 좁은 범위에서 움직이며 해고가 낮은 수준을 유지하고 있음을 보여주고 있다. 시장에서는 이를 두고 고용 시장이 견조한 흐름을 이어가고 있다는 신호로 해석하고 있다.

◆ 종목별 혼조…금광주 약세·올라플렉스 급등

개별 종목 가운데 독일 헨켈의 인수 소식이 전해진 ▲올라플렉스(OLPX)는 개장 전 주가가 50% 급등했다.

금 가격이 1% 이상 하락하면서 ▲뉴몬트(NEM)(-3.1%), ▲시바니 스틸워터(SBSW)(-4.4%), ▲하모니 골드(HMY)(-4%) 등 금광 관련 종목은 일제히 약세를 보였다.

구글이 공개한 인공지능(AI) 기술 '터보퀀트(TurboQuant)'로 메모리의 필요성이 크게 줄어들어 반도체에 대한 수요 또한 줄어들 것이란 우려 속에 이날 ▲마이크론 테크놀로지(MU)의 주가는 개장 전 3% 넘게 하락하고 있다. ▲엔비디아(NVDA) ▲인텔(INTC) 등 반도체 관련주의 주가도 일제히 내림세다.

koinwon@newspim.com