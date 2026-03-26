韓 '호르무즈 해협 항행' 다국적군 회의 참여한다

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 정부가 프랑스 측의 요청으로 호르무즈 해협 항행 정상화를 위한 다국적군 회의에 참석하기로 한 것으로 알려졌다.
26일 군 당국에 따르면 우리 군은 최근 다국적군 구성을 주도하는 프랑스로부터 회의 참석 요청을 받았다. 정부는 이를 검토한 후 초기 논의 단계인 해당 회의 참석을 결정한 것으로 알려졌다. 회의는 조만간 화상으로 진행될 예정이다. 우리 측에서는 진영승 합참의장이 참석할 것으로 전해진다.
앞서 로이터 통신은 지난 25일(현지시각) 프랑스 군 관계자를 인용해 파비앵 망동 프랑스 합참의장이 호르무즈 해협의 항행 정상화에 기여하고자 하는 국가들의 군 수뇌부와 조만간 화상 회의를 통해 기술적 회의를 할 예정이라고 보도했다.
외신에 따르면 프랑스와 영국이 호르무즈 해협의 재개방을 위한 다국적 노력을 주도하고 있으며, 이는 미국·이스라엘과 이란 간 대규모 교전이 끝난 뒤 상황이 안정되면 필요한 조처를 하기 위한 사전 대비 차원인 것으로 전해졌다.
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