印 모디·이란 대통령 통화...印 유조선 호르무즈 통과 논의

양국 외교부, 최소 20척 유조선의 호르무즈 해협 통행 협상 중

이란 소식통, "인도 국적 선박 통과 허용했다"고 밝힌 뒤 재부인

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 나렌드라 모디 인도 총리가 마수드 페제시키안 이란 대통령과 통화했다. 양측은 인도 유조선의 호르무즈 해협 통행을 협상 중인 것으로 알려졌다.

13일 블룸버그 통신에 따르면, 모디 총리는 전날 소셜네트워크서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "이란 대통령과 통화하며 긴장 고조와 민간인 사상자 발생, 그리고 민간 기반 시설 피해에 대해 깊은 우려를 표명했다"며 "인도 국민의 안전과 안보, 그리고 상품과 에너지의 원활한 이동은 인도의 최우선 과제"라고 밝혔다.

모디 총리의 게시물에 유조선의 호르무즈 해협 통행과 관련한 협상 내용이 언급되지는 않았지만 인도는 현재 외교부 주도 하에 관련 협상을 진행 중이라고 블룸버그는 짚었다.

인도 외교부는 "양국 외교 장관은 최근 며칠 동안 세 차례 통화하고 해운 안전과 인도 에너지 안보 문제에 대해 논의했다"고 밝힌 바 있다.

익명을 요구한 소식통에 따르면, 인도는 최소 20척 유조선의 호르무즈 해협 통행을 추진 중이다.

원유와 액화석유가스(LPG), 액화천연가스(LNG)를 실은 유조선들은 미국과 이스라엘의 대이란 공습 이후 발이 묶인 상태로, 20척 중 10척은 인도석유공사와 힌두스탄석유공사 등 정유업체들이 계약한 LPG를, 5척은 원유를 싣고 있다.

이들 유조선이 호르무즈 해협을 통과해 정상적으로 도착하면 인도의 석유 및 가스 부족 현상이 일부 완화될 것으로 보인다.

로이터 통신은 이란이 인도 국적 선박의 호르무즈 해협 통과를 허용했다고 보도했지만, 해당 보도 이후 이란 소식통은 관련 사실을 부인했다고 블룸버그는 전했다.

호르무즈 해협 인근의 유조선.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.13 mj72284@newspim.com

에너지 정보업체 케이플러(Kpler)의 수석 분석가인 수밋 리톨리아는 "(전쟁 여파로) 호르무즈 해협을 통과하는 선박 통과량이 급감했지만 인도행 유조선 등 일부 선박의 통과 사례가 있다"며 "이달 6일과 9일에 호르무즈 해협을 통과한 화물 중 일부가 인도 항구에 도착했거나 도착 예정"이라고 설명했다.

인도는 이란 사태에 중립적인 입장을 취하려 노력해왔으나 미군 잠수함이 지난 4일 스리랑카 인근 인도양 해상에서 이란 군함을 어뢰로 격침한 뒤 인도의 신중한 접근 방식이 흔들리고 있다고 블룸버그는 지적했다.

미군 잠수함이 적 함정을 어뢰로 격침한 것은 2차 세계대전 이후 처음으로, 이란 함정이 인도 초청으로 공동 군사훈련에 참가한 직후 발생한 것이다. 이로 인해 분쟁 범위가 인도의 전략적 요충지인 인근 지역으로 확대되면서 모디 정부가 곤란한 상황에 빠지게 됐다고 매체는 덧붙였다.

hongwoori84@newspim.com