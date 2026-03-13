禹 의장, 진실화해위원장 면담..."국가폭력 피해자 존엄 회복이 민주주의 토대"

과거사 진상규명·위원 공석 해결 등 지원 방안 논의

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우원식 국회의장이 13일 송상교 진실·화해를위한과거사정리위원회(진실화해위원회) 위원장과 만나 국가폭력 피해자 명예회복을 위한 국회 차원의 지원 방안을 논의했다.

우 의장은 이날 오전 국회 의장집무실에서 송 위원장의 취임을 축하하며 "민주사회를 위한 변호사모임(민변)과 2기 진실화해위원회 사무처장 등을 거치며 국가폭력과 인권 침해 규명에 누구보다 진심으로 노력해오신 분"이라고 평가했다.

우원식 국회의장이 13일 오전 서울 여의도 국회 의장집무실에서 송상교 진실·화해를위한과거사정리위원회(진실화해위원회) 위원장과 만나 악수하고 있다. [사진=국회의장실]

이어 "이재명 정부 첫 진화위 위원장이라는 막중한 책임을 깊이 인식하고, 피해자와 유가족의 존엄을 회복하는 길에 가장 앞서 힘써달라"고 당부했다.

우 의장은 지난 1월 29일 본회의를 통과한 '과거사정리법'을 언급하며 "당시 방청석에서 기뻐하시던 유족회와 피해단체 분들의 간절한 눈빛을 잊을 수 없다"며 "그분들의 염원을 담아 여전히 밝혀지지 않은 사건들이 멈추지 않고 계속 진상규명 될 수 있도록 진실화해위원회가 최선을 다해달라"고 당부했다.

또한 우 의장은 송 위원장이 취임사에서 강조한 '피해자 중심의 위원회 운영'에 깊은 공감을 표했다.

우 의장은 "국가폭력이라는 아픈 역사의 진실을 밝히고 상처를 기록하는 일은 대한민국 민주주의를 더욱 단단하게 하는 과정"이라며 "'가해자가 누구든, 누구의 총구로 희생되었든' 억울한 피해를 바로잡는 위원회가 될 수 있도록 노력해달라"고 당부했다.

우 의장은 국회 추천 위원 공석에 따른 현장의 우려에 대해서도 적극적인 해결 의지를 보였다.

그는 "위원 공석으로 인한 의결 지연은 고령의 유족들에게 매우 가혹한 일임을 잘 알고 있다"며 "국회에서도 빠른 시일 내에 인선이 마무리되어 위원회가 제 기능을 다 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

이에 송 위원장은 "인력 부족 등 어려운 여건 속에서도 완전한 위원회 구성을 위해 노력하고 있다"며 "진실화해위원회가 피해자들의 억울함을 풀고 사회적 화해를 이루는 마중물이 될 수 있도록 국회의 지속적인 관심을 부탁드린다"고 화답했다.

이날 면담에는 진실화해위원회 측에서 김준희 기획운영관이 참석했으며, 국회에서는 이원정 정책수석비서관이 함께했다.

