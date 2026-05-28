"검색 대신 대화로 쇼핑" CJ온스타일, AI 플랫폼 고객 유입 4배 증가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

챗GPT 앱 출시…상품 데이터 최적화로 추천 성과 가시화

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 챗GPT(ChatGPT)·제미나이(Gemini) 같은 생성형 인공지능(AI) 플랫폼이 새로운 쇼핑 유입 채널로 떠오르고 있다. CJ온스타일은 AI 플랫폼 기반 고객 유입 증가세에 맞춰 AI 최적화 상품 데이터를 확대하며 '대화형 쇼핑' 시장 선점에 나섰다.

CJ온스타일은 지난 1~25일까지 AI 플랫폼을 통한 앱·웹의 고객 유입이 올해 1월 같은 기간 대비 4배 이상 증가했다고 28일 밝혔다.

사진 왼쪽부터 챗GPT 내 CJ온스타일 상품 추천 화면, 자체 앱 내 AI 기반 개인화 추천 화면 모습. [사진=CJ온스타일 제공]

지난해부터 상품 데이터를 AI가 이해하기 쉬운 구조로 정비한 결과다. CJ온스타일은 AI가 답변을 생성할 때 브랜드와 상품 정보가 정확하게 노출될 수 있도록 콘텐츠와 데이터를 최적화했다.

자체 앱에서도 AI 기반 추천 성과가 나타났다. 고객의 구매·검색·클릭 데이터를 분석해 맞춤형 상품과 영상을 추천한 결과, 올해 1~4월 앱 내 추천 영역 취급고는 전년 동기간 대비 37% 증가했다.

CJ온스타일은 지난 15일 챗GPT 앱스에 전용 앱을 출시했다. 고객은 챗GPT 내에서 "선물하기 좋은 5만원대 뷰티 상품 알려줘", "올여름 장마 부츠 추천해 줘" 같이 질문하면 관련 상품과 방송 정보를 함께 추천받을 수 있다. 상품 탐색부터 방송 정보 확인, 공식 앱 연결까지 한 번에 이용 가능하다.

AI 추천의 핵심은 상품 데이터의 정교화다. CJ온스타일은 상품 정보를 '출근용 슬랙스', '여름 하객룩' 같이 고객이 실제로 검색하는 표현 중심으로 재구성했다. 리뷰 데이터도 활용해 "소음이 적어요", "피부 자극이 덜해요" 등 상품 정보만으로는 파악하기 어려운 요소까지 반영했다.

현재 챗GPT 내 전용 앱에 60만개 상품에 대한 AI 최적화를 완료했으며, 연내 100만개까지 확대할 예정이다. 해당 데이터는 챗GPT뿐 아니라 자사 앱 내 검색·추천 서비스에도 적용된다.

nrd@newspim.com