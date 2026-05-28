검찰, DI동일·NH투자증권 압수수색…1000억원 동원 주가조작

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

자본시장법 위반 혐의

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 검찰이 1000억원대 자금을 동원한 주가조작으로 400억대 이득을 챙긴 증권사와 상장사 임직원들에 대한 강제수사에 나섰다.

28일 검찰에 따르면 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(신동환 부장검사)는 NH투자증권과 상장사인 DI동일에 대한 압수수색을 진행했다.

서울남부지검 [사진=뉴스핌DB]

검찰은 DI동일의 임원과 NH투자증권 직원 등이 가장매매(동일인이 매도·매수 주문을 동시에 내 주식 매매가 활발하게 이뤄지는 것처럼 하는 행위)와 통정매매(거래 당사자들이 가격·물량 등을 사전에 합의해 매매하는 행위), 시·종가 관여 등의 수법으로 시세조종 주문을 한 것으로 의심하고 있다.

이들은 일별 거래량이 적은 DI동일을 주가조작 대상으로 정하고 자신들이 운영하는 법인자금, 금융회사 대출금 등 1000억원 이상을 조달해 400억원대에 달하는 부당이득을 챙긴 혐의를 받는다.

주가 조작이 일어났을 당시 DI동일 주가는 2배 가량 올랐고 이들의 매수 주문량은 전체 시장 거래의 약 3분의 1에 달했던 것으로 전해졌다.

앞서 지난 3월 금융위원회 산하 증권선물위원회는 종합병원, 대형학원 등을 운영하는 재력가들과 자산운용사 임원, 금융회사 지점장 등 11명과 관련 법인 4곳을 자본시장법상 시세조종행위 및 부당거래행위 금지 위반 혐의로 검찰에 고발했다.

이 사건은 이재명 정부의 '주가조작 패가망신 1호 사건'으로 알려졌다. 이 대통령은 지난 3월 주가조작을 '7대 비정상 행위'로 언급하며 "걸리면 패가망신 한다는 인식이 자리잡을 수 있도록 하라"고 주문했다.

jason14@newspim.com