검찰, DI동일·NH투자증권 압수수색…1000억원 동원 주가조작

AI 핵심 요약beta
- 검찰이 28일 1000억원대 자금 동원 주가조작 혐의로 NH투자증권과 DI동일을 압수수색했다
- DI동일 임원과 NH투자증권 직원 등은 가장·통정매매, 시·종가 관여 등으로 400억원대 부당이득을 챙긴 혐의를 받는다
- 이 사건은 증선위 고발로 수사에 착수됐으며 이재명 정부의 '주가조작 패가망신 1호 사건'으로 불린다
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[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 검찰이 1000억원대 자금을 동원한 주가조작으로 400억대 이득을 챙긴 증권사와 상장사 임직원들에 대한 강제수사에 나섰다.
28일 검찰에 따르면 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(신동환 부장검사)는 NH투자증권과 상장사인 DI동일에 대한 압수수색을 진행했다.
검찰은 DI동일의 임원과 NH투자증권 직원 등이 가장매매(동일인이 매도·매수 주문을 동시에 내 주식 매매가 활발하게 이뤄지는 것처럼 하는 행위)와 통정매매(거래 당사자들이 가격·물량 등을 사전에 합의해 매매하는 행위), 시·종가 관여 등의 수법으로 시세조종 주문을 한 것으로 의심하고 있다.
이들은 일별 거래량이 적은 DI동일을 주가조작 대상으로 정하고 자신들이 운영하는 법인자금, 금융회사 대출금 등 1000억원 이상을 조달해 400억원대에 달하는 부당이득을 챙긴 혐의를 받는다.
주가 조작이 일어났을 당시 DI동일 주가는 2배 가량 올랐고 이들의 매수 주문량은 전체 시장 거래의 약 3분의 1에 달했던 것으로 전해졌다.
앞서 지난 3월 금융위원회 산하 증권선물위원회는 종합병원, 대형학원 등을 운영하는 재력가들과 자산운용사 임원, 금융회사 지점장 등 11명과 관련 법인 4곳을 자본시장법상 시세조종행위 및 부당거래행위 금지 위반 혐의로 검찰에 고발했다.
이 사건은 이재명 정부의 '주가조작 패가망신 1호 사건'으로 알려졌다. 이 대통령은 지난 3월 주가조작을 '7대 비정상 행위'로 언급하며 "걸리면 패가망신 한다는 인식이 자리잡을 수 있도록 하라"고 주문했다.
jason14@newspim.com