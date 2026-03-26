경험과 기술로 완성하는 국가 인프라, 대우건설이 책임진다

토목 항만 분야 3년 연속 1위…국내외서 해상공사 역량 검증
[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 대형 국책사업인 가덕도신공항 건설이 본격 궤도에 오르면서, 부지조성공사의 핵심 수행 주체로 참여 중인 대우건설의 역할에 시장의 이목이 쏠리고 있다.
가덕도신공항 부지조성공사는 최근 현장설명회를 마치고 기본설계 단계에 착수했다. 대우건설 컨소시엄은 약 6개월간 설계를 진행한 뒤 연말 우선 시공분 착공에 들어갈 계획이다. 이후 단계적으로 본 공사가 확대되며, 총 106개월에 걸친 초대형 프로젝트가 추진될 전망이다.
◆ 해양 토목 '최강자'…40년 기술력 재조명
대우건설은 최근 시공능력평가에서 토목 분야 1위를 기록하고, 도로·항만 분야에서도 3년 연속 1위를 유지하며 경쟁력을 입증했다.
특히 해양 토목 분야에서는 40여 년간 축적된 시공 경험을 기반으로 기술력을 인정받고 있다. 광양제철소 부지조성을 시작으로 시화호 조력발전소, 부산신항, 진해신항, 동해신항 등 국내 주요 프로젝트를 수행했으며, 카타르·오만·알제리·이라크 등 해외 시장에서도 항만 공사를 지속적으로 수행해왔다.
부산~거제를 연결하는 거가대로는 대표적 성과로 꼽힌다. 최대 수심 48m 연약지반에서 시공된 해저 침매터널로, 대형 구조물을 정밀하게 연결하며 기술력을 입증했다. 개통 이후 현재까지 안정적으로 운영되고 있다는 점도 강점으로 평가된다.
해외에서는 약 5조 원 규모의 이라크 알포 신항만 공사가 진행 중이다. 초연약지반 매립 위에 방파제와 컨테이너 터미널 등을 건설하는 고난도 사업으로, 정밀 계측과 데이터 기반 기술을 통해 부등침하를 효과적으로 관리하고 있다.
◆ 연약지반 대응 '관건'…대안 공법 검토
가덕도신공항 사업의 핵심 변수로 꼽히는 연약지반 문제에 대응하기 위해 대우건설은 입찰 단계부터 대안 공법을 검토해왔다.
현재 검토 중인 방안은 ▲매립공법 개선(육상화 시공 방식 도입) ▲준설치환 공법(연약지반 제거 후 양질 재료로 치환) 등이다. 추가 지반 조사와 외부 전문가 자문을 거쳐 최적 공법을 확정하고, 이를 기본설계에 반영할 계획이다.
또한 약 1000명의 토목 기술 인력을 중심으로 해상공사 수행 체계를 구축하고, 동시 시공 전략을 통해 공정 효율성을 높인다는 방침이다. 장비와 인력 수급 역시 사전 준비를 통해 공기 준수에 차질이 없도록 한다는 계획이다.
◆ "국책사업 상징성 고려…안전·공기 준수 최우선"
최근 김보현 대우건설 대표이사를 비롯한 주요 임직원은 가덕도 현장을 방문해 해역 여건과 시공 계획을 점검하고 발주처와 협력 방안을 논의했다.
김 대표는 "해상 매립과 연약지반 처리가 동시에 요구되는 고난도 공사인 만큼 설계 단계부터 차별화된 기술을 집약해야 한다"며 "국책사업의 상징성을 고려해 안전과 공기 준수를 최우선으로 철저히 준비해야 한다"고 강조했다.
가덕도신공항 부지조성공사는 총사업비 10조7000억 원 규모의 초대형 국책사업으로, 국가 균형발전의 핵심 인프라로 평가된다.
대우건설은 해상공사 경험과 기술력을 바탕으로 설계 단계부터 완성도를 높이고, 컨소시엄과의 협력을 통해 안정성과 속도를 동시에 확보한다는 전략이다.
대우건설 관계자는 "그간 축적한 대형 인프라 사업 경험과 해양 토목 기술력을 총동원해 안정적이면서도 신속하게 사업을 추진할 것"이라며 "국책사업을 성공적으로 완수하겠다"고 밝혔다.
leedh@newspim.com