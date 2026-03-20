홍지선 국토차관, 김보현 대우건설 대표 만나…"가덕도신공항 차질 없어야"

부지조성공사 전 단계 속도 빠른 추진 당부

홍 차관, 정부 차원의 적극적 행정 지원 약속

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 가덕도신공항 부지조성공사를 맡은 대우건설과 정부가 만나 신속하고 안전한 공항 건설을 위한 의지를 다졌다.

20일 홍지선 국토교통부 2차관이 가덕도신공항 부지조성공사의 수의계약 업체인 김보현 대우건설 대표이사와 면담을 갖고 있다. [사진=국토부]

20일 국토교통부는 홍지선 2차관이 가덕도신공항 부지조성공사의 수의계약 업체인 김보현 대우건설 대표이사와 면담을 가졌다고 밝혔다. 지난 9일 기본설계를 착수한 상황에서 2035년 개항 추진과 안전하고 품질 높은 공항 건설 등을 강조하고자 마련된 자리다.

홍 차관은 가덕도신공항 건설사업의 성공적 추진을 위해 업체의 적극적인 노력을 당부했다. 그는 김 대표에게 "계약·설계·시공 등 부지조성공사 전 단계에서 차질 없는 사업 추진을 위해 입찰자로서 책임을 다하고, 가덕도신공항이 세계적인 공항으로 건설될 수 있도록 회사의 역량을 최대한 발휘해달라"고 말했다.

계약 체결 후 조속한 실착공을 위해 우선시공분을 최대한 발굴하는 등 턴키 패스트트랙(Fast-Track) 제도를 적극 활용해달라고 주문했다. 사업이 당초 계획대로 정상 추진될 수 있도록 회사 경영 재무상황 등을 모니터링 해 필요한 조치를 취해 줄 것을 요청했다. 임금·자재 등 대금이 체불되지 않도록 철저한 관리를 당부했다.

품질 높은 공항을 위해 국토부, 부산시, 가덕도신공항건설공단이 함께하는 사업추진협의체 운영을 제안했다. 설계 도서의 적정성에 대한 면밀한 검증 계획 설명과 함께 적극적인 협조 요청도 이어졌다.

홍 차관은 "신속한 착공 및 원활한 공사 시행을 위해 착공 전 토지 보상과 주민 이주를 완료하고, 실시계획 인허가 절차를 조속 이행하는 등 행정 지원을 제공하겠다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com