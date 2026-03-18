김보현 대우건설 사장, 가덕도신공항 현장 점검…"치밀한 준비로 공기 준수"

대우건설만의 차별화된 공법 및 기술력 주문

가덕도신공항건설공단 이사장과 첫 면담

"10.7조 국책사업…경험과 기술력 총동원"

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 대우건설은 김보현 대우건설 사장과 임직원들이 지난 17일 가덕도신공항 건설 예정지를 방문해 현장 상황을 점검하고 발주처인 이윤상 가덕도신공항건설공단 이사장과 사업 협력 방안을 논의했다고 18일 밝혔다.

이번 현장 방문은 수의계약 예비 대상자로서 본격적인 공사 시작 전 현장의 지형적 특성과 해상 매립 예정 부지의 환경을 직접 확인하기 위해 마련된 것으로, 김 사장을 비롯해 심철진 토목사업본부장 등 회사 주요 임직원들이 참석했다.

김보현 대우건설 사장(오른쪽 첫번째)이 가덕도신공항 건설 예정지를 살펴보고 있다. [사진=대우건설]

이날 김 사장은 대항전망대, 외양포항, 새바지항, 연대봉 등 주요 지점을 방문해 공항 부지 조성 예정지와 인근 해역의 지형 및 주변 환경을 확인하며 현장 관계자들로부터 상세한 보고를 받았다.

김 사장은 참석 임직원들에게 "가덕도신공항 사업이 해상 매립과 대규모 연약지반 처리가 동시에 요구되는 고난도 공사인 만큼 설계 단계부터 대우건설만의 차별화된 공법과 기술력을 집약할 것"을 주문했다. 아울러 "국책사업의 상징성을 유념하고 안전을 최우선으로 해 사업 초기 단계부터 치밀한 사전 준비를 통해 공기 준수에 만전을 기해 달라"고 당부했다.

현장 점검 이후 김 사장은 부산 강서구에 위치한 가덕도신공항건설공단 본사를 방문해 이윤상 공단 이사장과 첫 면담을 갖고 사업 추진 현황을 공유하며 다양한 협력 방안을 논의했다. 양측은 국책사업의 성공적 추진을 위해 안전성 확보와 철저한 공정 관리, 지역사회와의 상생 협력 방안 등을 중심으로 의견을 나눴다. 특히 해상 매립과 연약지반 처리가 동시에 이뤄지는 공사의 특성을 고려해 설계 단계에서부터 철저한 기술 검증과 체계적인 공정 관리가 필요하다는 데 공감대를 형성했다.

이 이사장은 가덕도신공항 사업의 의미와 중요성, 안전과 품질 최우선 정책, 설계 등 차질 없는 공정 추진, 시공사의 사회적 책임 등에 대해 공단 입장을 설명하고 이에 대해 책임감 있게 추진해 줄 것을 김 사장에게 요청했다.

이에 김 사장은 "공단의 요청에 적극 공감하며 설계 단계부터 최적의 대안 공법을 적용하고 철저한 공정 관리를 통해 사업 안정성을 높이겠다"며 "시공사로서의 역할에만 국한되지 않고 사업 주체라는 마음가짐으로 사업에 임하며 전사의 역량을 결집하겠다"고 화답했다.

이어 김 사장은 "이 사업은 총예산 10조7000억원의 국가적 사업으로 성공적인 적기 준공을 위해선 정부와 발주처의 신속한 행정이 절실하다"며 "지역사회, 지자체 및 관계 기관과의 조율과 인허가뿐 아니라 보상 등 제반 사항 해결에 공단의 전폭적인 지원을 부탁드린다"고 말했다.

가덕도신공항 부지 조성 공사는 역대 최대 규모의 해상 매립을 통해 공항 부지를 조성하는 대규모 국책사업으로 지난 9일 현장설명회를 거쳐 기본설계가 공식적으로 시작됐으며 6개월간의 설계 기간을 거쳐 연말에는 우선시공분이 착공될 것으로 전망된다.

대우건설은 컨소시엄 참여사들과 긴밀하게 협력해 공법 검증과 기술적 검토를 강화하고 전문 인력과 장비를 투입해 사업을 안정적으로 수행한다는 계획이다. 대우건설은 약 1000명의 토목 기술자를 보유하고 있으며 현재 최적의 기본설계안 수립을 위해 복수의 외부 전문가와 함께 연약지반 안정화 방안 등 핵심 기술 검토가 진행 중인 것으로 알려졌다.

대우건설 관계자는 "가덕도신공항 국책사업이 갖는 상징성뿐 아니라 지역 사회의 숙원사업임을 잘 알고 있어 막중한 책임감을 갖고 있다"며 "그동안 축적해 온 해상 토목 및 대형 인프라 사업 경험과 기술력을 총동원해 안정적이지만 속도감 있게 사업을 추진하겠다"고 말했다.

dosong@newspim.com