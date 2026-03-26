베이비돈크라이 '비터스위트', 유튜브 뮤직 인기 급상승차트서 톱10 진입

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 베이비돈크라이의 신곡이 인기 상승세를 보이며 기대감을 드높이고 있다.
베이비돈크라이의 첫 미니앨범 '애프터 크라이(AFTER CRY)'의 타이틀곡 '비터스위트(Bittersweet)'는 26일 유튜브 뮤직 인기 급상승 음악 차트에서 10위에 오르며 톱10에 진입했다. 전일 15위에서 5계단 오르며 인기 상승세를 보이고 있다.
'비터스위트'는 밝고 경쾌한 사운드 위로 씁쓸하지만 달콤한 기억을 그려내는 곡으로, 반복되는 후렴구 멜로디로 강한 중독성을 더한다. 히트곡 메이커 김이나 작사가와 라이언 전 프로듀서가 힘을 합쳐 베이비돈크라이의 감성을 섬세하게 담아내 호평을 얻고 있다.
지난 11일 발표한 선공개곡 '셰이프시프터(Shapeshifter)' 역시 꾸준한 상승세로 사랑받고 있다. 유튜브에 공개된 뮤직비디오는 898만 뷰를 돌파한 가운데, 퍼포먼스의 생동감을 담은 '스튜디오 춤 오리지널' 영상은 145만 뷰, 활기 넘치는 라이브의 매력을 볼 수 있는 원더케이의 '야외녹음실'은 30만 뷰를 넘어서며 조회수 상승세를 이어가고 있다.
베이비돈크라이는 이날 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 27일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 29일 SBS '인기가요' 등에 출연해 '비터스위'의 음악 방송 활동에 나선다. 무대에서 그간 더욱 성장한 퍼포먼스와 매력을 선보이며 인기 상승세에 가속 페달을 밟을 것으로 기대를 모은다.
alice09@newspim.com