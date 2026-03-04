베이비돈크라이, 24일 '애프터 크라이' 발매…4개월 만의 컴백

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 베이비돈크라이가 오는 24일 첫 미니앨범을 발매하고 새로운 서사의 포문을 연다.
베이비돈크라이는 3일 오후 6시 공식 SNS 채널에 2026년의 첫 컴백을 알리는 오프닝 트레일러 '더 스토리 비긴스 히어(The story begins here)'를 공개해 이목을 집중시켰다.
공개된 영상은 독특하고 기묘한 배경음을 기반으로 레드 톤의 애니메이션이 펼쳐지며 몰입도를 끌어올렸다. 이어 영상 말미에는 첫 미니앨범명 '애프터 크라이(AFTER CRY)'와 '2026.03.24'라는 발매 일자가 담겨 베이비돈크라이의 컴백을 기다린 팬들의 기대감을 고조시켰다.
아울러 영상에는 'CHAPTER 1. AFTER CRY', 'CHAPTER 2. WE BLOOM', 'CHAPTER 3. BEYOND THE LIMIT'이라는 문구와 이를 표현하는 듯한 독특한 애니메이션 영상이 순차적으로 펼쳐져 눈길을 끌었다. 이는 2026년 베이비돈크라이 새 프로젝트의 계획을 암시하는 듯해 더욱 호기심을 자극했다.
이번 앨범은 베이비돈크라이가 지난해 11월 발표한 두 번째 디지털 싱글 '아이 돈트 케어(I DONT CARE)' 이후 약 4개월 만에 선보이는 신보이자 첫 미니앨범이다. 이를 통해 한층 성장한 음악과 퍼포먼스는 물론 확장된 세계관까지 담아내며 컴백을 기다린 팬들의 기대를 충족시킬 전망이다.
피네이션의 첫 번째 걸그룹 베이비돈크라이는 시크하면서도 사랑스러운 이미지에 특유의 거침없고 당당한 에너지를 담은 노래와 퍼포먼스로 독보적인 정체성을 구축하고 있다. 이같은 매력을 발판으로 국내 2개의 브랜드 모델 발탁 및 론칭을 앞둔 일본 색조 화장품 모델로 러브콜을 받는 등 광고계에서도 차세대 K팝 아이콘으로 주목받고 있다
베이비돈크라이의 첫 미니앨범 '애프터 크라이'는 24일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
