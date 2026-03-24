[핌in현장] 베이비돈크라이, 눈물 3부작으로 컴백…"작지만 약하지 않은 그룹"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 걸그룹 베이비돈크라이가 '눈물 3부작' 프로젝트를 시작하며 그룹의 서사를 확장해 나갈 준비를 마쳤다.

베이비돈크라이가 24일 서울 용산구에 위치한 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 첫 번째 미니앨범 '애프터 크라이(AFTER CRY)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "저희가 4개월 만에 컴백을 하게 됐는데, 첫 미니앨범을 내게 됐다. 정말 열심히 준비했다. 팬을 비롯한 많은 분들에게 저희 노래를 빨리 들려드리고 싶었다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry)가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 첫 미니앨범 'AFTER CRY(애프터 크라이)' 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.03.24 khwphoto@newspim.com

이번 신보는 '눈물 3부작' 프로젝트의 시작을 알리는 앨범이다. 눈물 이후가 아닌, 그 눈물이 닿기까지의 시간을 담았다. 타이틀곡 '비터스위트(Bittersweet)'는 밝고 경쾌한 사운드 위로 씁쓸하지만 달콤한 기억을 그려내는 곡이다.

이날 미아는 "저희가 이번에 '눈물 3부작' 시작을 알리는 첫 미니앨범이라 준비할 게 많았다. 정말 열심히 준비했다"고 말했다.

이현은 새 앨범에 대해 "'애프터 크라이'는 눈물 3부작 프로젝트의 첫 번째 시작을 알리는 앨범이다. 눈물 이후가 아닌, 눈물을 흘리기까지의 과정과 시간을 담았다"고 소개했다.

타이틀곡 '비터스위트'는 스타 작사가 김이나가 단독 작사를 맡았다. 밝고 가볍게 스치는 멜로디 사이로 시간이 지난 뒤에야 비로소 마음에 남는 순간의 감정을 떠올리게 하는 노래이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry)가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 첫 미니앨범 'AFTER CRY(애프터 크라이)' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.03.24 khwphoto@newspim.com

이현은 "타이틀곡 '비터스위트'는 달콤한데 어딘가 씁쓸한 애매모호한 감정을 담았다. 듣다보면 잊고 있는 추억이 하나둘씩 떠오를 거라고 생각한다"고 설명했다. 이어 베니는 "어릴 때부터 연습생 생활을 시작해서 또래 친구들보다 학창시절 추억이 별로 없었다. 이 노래를 처음 들었을 때 당시가 생각났다. 청춘의 한 노래라는 생각이 들었다"고 회상했다.

이현은 "'비터스위트'는 달콤하고 씁쓸하단 뜻이 있다. 확실히 듣다보면 모두가 갖고 있는 아프지만, 그때가 있었기에 지금의 내가 있다고 생각하는 고마운 기억을 떠올리게 해주는 곡인 것 같다. 모두의 향수를 불러일으키는 곡인 것 같다"고 말했다.

앞서 베이비돈크라이는 선공개곡 '셰이프시프터'로 좋은 성과를 내고 있다. 해당 곡은 한국 유튜브 '일간 쇼츠 인기곡' 차트 10위에 오르며 컴백 전부터 영상 플랫폼에서 화제성을 입증했다.

이에 쿠미는 "선공개곡으로 활동한 것도 처음이었는데 너무 재미있었다"라며 소감을 전했다. 이현은 "이번에 새로운 변신에 도전했는데 '셰이프 시프터'는 그 변신을 잘 보여줄 수 있는 곡이라 선공개로 택했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry)가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 첫 미니앨범 'AFTER CRY(애프터 크라이)' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.03.24 khwphoto@newspim.com

이들은 영국 NME가 꼽은 올해 주목해야 할 신예 아티스트로 선정됐다. 또 데뷔 3개월 만에 일본 패션 매거진 나일론 재팬 표지를 장식함과 동시에, 최근에는 일본 지상파 방송 TV도쿄 '초초음파'에 출연하며 글로벌 행보에 속도를 내고 있다.

이현은 "저희가 실제로 해외에서도 많이 관심가져주신다는 이야기를 들어서 감사한 마음이다. 저희가 해외까지 나가려면 더 열심히 해야한다는 걸 알고 있어서, 더 열심히 할 것"이라고 강조했다.

이어 "아무래도 많은 분들이 저희를 통해서 공감을 얻으셨으면 좋겠다. 당당한 모습을 보여드리면서 자신감을 얻을 수 있다는 팀이 되고 싶다. 글로벌 목표가 있다면, 저희를 좋아해주시는 팬들이 있다면 어디든 찾아가고 싶다. 그 날이 올 때까지 열심히 할 것"이라고 덧붙였다.

베이비돈크라이는 지난해 6월 데뷔하면서 곧 1주년을 앞두고 있다. 그간 여러 활동을 하면서 이들은 성장한 지점에 대해 "우리의 의견을 당당하게 전달할 수 있는 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry)가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 첫 미니앨범 'AFTER CRY(애프터 크라이)' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.03.24 khwphoto@newspim.com

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry)가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 첫 미니앨범 'AFTER CRY(애프터 크라이)' 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.03.24 khwphoto@newspim.com

베니는 "활동한지 1년이 다 되어간다. 데뷔 쇼케이스를 했을 때는 말하는 것에 있어서 두려움도 있었는데 지금은 저희 의견을 당당하게 전달할 수 있는 실력이 생긴 것 같다. 무대에서는 작고 왜소하지만 네 명이 모이면 그 누구보다 강한 파워를 낸다. 작지만 약하지 않다는 모티브로 활동하고 있다"고 밝혔다.

이현은 "이번에 새로운 매력을 보여드리고 싶어서 많은 연습을 했다. 많은 노력을 한 만큼, 타이틀곡으로 음악방송 1위를 하고 싶다. 그래서 앙코르 무대를 보여드리고 싶다. 만약 1등 앙코르 무대를 하게 된다면 멤버들과 파트를 바꿔부르는 퍼포먼스를 선보일 것"이라고 말했다.

끝으로 베이비돈크라이는 "새로운 눈물 3부작을 선보이는 만큼 '비터스위트'의 무대도 정말 잘 보여드리고 싶다는 생각을 했다. 무대뿐 아니라 매력있고 재미있는 그룹이라는 걸 알려드리고 싶다.

베이비돈크라이의 첫 미니앨범 '애프터 크라이'에는 타이틀곡 '비터스위트'를 비롯해 선공개곡 '셰이프시프터(Shapeshifter)', '마마 아임 올라이트(Mmam I'm Alright)', '무브스 라이크 시에라(Moves Like Ciara)', '티어즈 온 마이 필로우(Tears On My Pillow)'까지 총 5곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com