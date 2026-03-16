베이비돈크라이 선공개곡, 스튜디오 춤 영상 130만뷰 돌파

선공개곡 '셰이프시프터' 뮤비 조회수 640만뷰

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 베이비돈크라이의 선공개곡 안무 영상이 130만 뷰를 돌파했다.

16일 소속사 피네이션에 따르면 베이비돈크라이의 선공개곡 '셰이프시프터(Shapeshifter)'의 '스튜디오 춤 오리지널' 영상이 이날 오전 기준 공개 4일 만에 136만 뷰를 돌파했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 베이비돈크라이의 선공개곡 춤 영상. [사진=STUDIO CHOOM] 2026.03.16 alice09@newspim.com

지난 11일 오후 6시 음원과 동시 공개된 뮤직비디오 역시 16일 오전 기준 유튜브 조회수 640만 뷰를 돌파하고 조회수 상승세를 이어가고 있다.

베이비돈크라이는 12일 방송된 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에서 첫 미니앨범 '애프터 크라이(AFTER CRY)'의 선공개곡 '셰이프시프터' 무대를 성공적으로 마쳤다.

김이나 작사가와 라이언 전 프로듀서가 손잡은 '셰이프시프터'는 끊임없이 변하며 앞으로 나아가는 베이비돈크라이의 에너지를 담은 곡이다.

'셰이프시프터' 활동을 성공적으로 마친 베이비돈크라이는 앨범 발매 때까지 다양한 프로모션을 이어가며 컴백 기대감을 한껏 고조시킬 예정이다.

베이비돈크라이의 첫 미니앨범 '애프터 크라이'는 오는 24일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

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