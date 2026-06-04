경남경찰, 지방선거 선거사범 292명 적발…39명 송치·219명 수사

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흑색선전 전체 32.2%로 가장 많아

4개월 집중수사 공정선거 질서 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남경찰청은 제9회 전국동시지방선거와 관련해 지난 2월 3일부터 6월까지 24개 경찰관서에 수사전담반 209명을 편성해 단속을 벌인 결과 총 292명을 적발했다고 4일 밝혔다. 이 가운데 39명은 송치하고 219명은 수사 중이다.

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남경찰청 전경 2021.03.11

범죄 유형별로는 허위사실 유포 등 흑색선전이 94명으로 전체의 32.2%를 차지해 가장 많았다. 수단별로는 오프라인 51명, SNS 등 온라인 43명으로 집계됐다.

온라인 흑색선전 가운데 딥페이크를 이용한 선거운동으로 9명(5건)이 단속됐다. 유형은 영상 조작 3건, 이미지 조작 2건이다.

수사 단서별로는 고소·고발이 158명으로 가장 많았으며 다음으로 신고·진정 57명, 선관위 고발·수사의뢰 47명, 첩보·자체인지 30명 순이었다.

경찰은 지난 4일부터 10월 2일까지 4개월간 '선거사건 집중수사기간'을 운영해 당선 여부와 관계없이 모든 선거사건을 수사할 방침이다. 중요 사건 중심으로 수사력을 집중하고, 현장 점검과 법리 검토를 강화해 공소시효 만료일인 12월 3일 이전 사건을 종결할 계획이다.

당선 답례나 대가성 이권 제공 등 불법행위에 대해서도 단속을 이어갈 방침이다. 경찰 관계자는 "공정한 선거 질서 확립을 위해 엄정 수사를 지속하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com