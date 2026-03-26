이한우 현대건설 대표 "수소 에너지·프리미엄 주거 서비스로 위기 극복"

주총서 "글로벌 에너지 시장 주도권 확보할 것"

올해 수주 33.4조, 영업이익 8천억 목표

수소에너지, 주거 애프터마켓 정관 추가

보통주 800원, 우선주 850원 배당 결의

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 기존 건설업의 한계를 돌파하기 위해 수소 에너지와 프리미엄 주거 서비스 등 신사업 확장에 닻을 올렸다.

이와 함께 현장 안전 책임을 이사회 차원으로 격상하고, 주주친화적 지배구조 개편을 단행하며 대내외적 위기 극복을 위한 강한 경영 의지를 드러냈다.

◆ 이한우 대표 "AI 산업 성장으로 전력 수요 확대…글로벌 에너지 시장 주도권 확보할 것"

26일 현대건설은 서울 종로구 율곡로 현대빌딩에서 제76기 정기주주총회를 개최하고 재무제표 승인, 정관 일부 변경, 이사 및 감사위원 선임 등 주요 안건을 원안대로 의결했다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 26일 현대건설은 서울 종로구 율곡로 현대빌딩에서 제76기 정기주주총회를 개최했다. 2026.03.26 dosong@newspim.com

실적 보고에 따르면, 현대건설은 2025년 연결 재무제표 기준으로 매출액 31조629억원, 영업이익 2512억원, 당기순이익 2313억원을 기록했다. 외형은 30조원을 돌파하는 성과를 냈으나, 원가율 상승 여파로 영업이익 방어라는 중대한 과제를 안게 되었다. 이에 따라 현대건설은 올해 무리한 수주를 지양하고 철저한 사업성 검토를 거친 우량 프로젝트 위주의 선별 수주 전략을 강도 높게 펼칠 계획이다.

이날 주주총회 의장을 맡은 이한우 현대건설 대표이사(부사장)는 인사말을 통해 올해 경영 목표와 불확실성 돌파 전략을 주주들에게 설명했다. 이 대표는 "글로벌 불확실성은 아직 진행 중이며, 내수 및 공공 부문 회복세에도 불구하고 건설 시장의 불안 요소들은 여전할 것으로 보인다"면서도 "현대건설은 해보겠다는 도전 정신과 해내겠다는 자신감으로 2026년 경영 목표를 연결 기준 수주 33조4000억원, 매출 27조 4000억원, 영업이익 8000억원을 설정했다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 발언하는 이한우 현대건설 대표이사 2026.03.26 dosong@newspim.com

이 대표가 제시한 2026년 경영 목표의 핵심은 에너지 전환 리더라는 비전이다. 에너지 슈퍼사이클 이라는 구조적 성장 흐름 속에서 글로벌 에너지 시장의 주도권을 확보할 방침이라는 것이다. 이 대표는 "AI 산업의 급격한 성장으로 전력 수요가 구조적으로 확대되면서, 글로벌 에너지 시장은 원자력과 재생에너지를 중심으로 한 에너지 믹스의 고도화와 안정적인 공급역량 확보가 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있다"며 "미국 홀텍사의 소형모듈원전(SMR)인 '팰리세이즈 SMR-300' EPC 계약을 앞두고 있으며, 불가리아 코즐로두이 원전 및 미국 텍사스 페르미 아메리카 대형원전 설계 계약을 중심으로 대형원전 사업에서도 본격적인 성과 창출에 박차를 가하고 있다"고 포부를 밝혔다.

또한 "미국 텍사스 루시(Lucy) 태양광 프로젝트와 서남해 신안우이 해상풍력에 이은 재생에너지 분야의 추가 수주도 기대되고 있다"며 "에너지 생산인 ▲대형 원전 ▲SMR ▲해상풍력·태양광 ▲수소·암모니아 등 탈탄소 에너지 생산 플랜트를 중심으로 사업 경쟁력을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 덧붙였다. 현대건설은 에너지 이동인 ▲초고압직류송전(HVDC) 등 전력망 구축과 에너지 최종 소비(End-User)인 ▲AI 데이터센터를 포함한 에너지 밸류체인 전반을 관통하는 핵심 역량도 강화할 예정이다.

◆ 수소에너지, 주거 애프터마켓 정관 추가…포트폴리오 다각화

이번 주주총회에서 가장 눈길을 끈 대목은 단연 '정관 일부 변경'을 통한 신규 사업 목적 추가다. 단순 시공을 넘어선 밸류체인 확장을 위해 두 가지 큰 축의 신사업을 정관에 명시하며 체질 개선을 본격화했다. 첫째는 '수소에너지사업'의 정식 추가다. 글로벌 탄소중립 기조와 다가오는 수소 경제 시대에 발맞춰, 대규모 수소 플랜트 설계 조달 시공(EPC) 역량을 한층 강화하기 위한 선제적 조치다. 이를 통해 기존 원전 중심의 포트폴리오를 수소, 해상풍력, 태양광 등 친환경 에너지 전반으로 폭넓게 확장하겠다는 구상이다.

둘째는 주거 서비스 고도화를 위한 '주택, 커뮤니티, 상가 및 기타 일반시설 컨설팅 및 운영업'과 '전자상거래 및 통신판매업' 진출이다. 이는 주택을 짓고 분양하는 데 그치지 않고, 준공 이후 입주민들의 주거 질을 높이는 이른바 '애프터마켓'을 선점하겠다는 전략이다. 기존 주민들이 자체적으로 운영하던 커뮤니티 시설 서비스 전반을 맡아 프리미엄 주거 브랜드의 가치를 높이는 동시에, 건설 수주 사이클에 구애받지 않는 안정적이고 지속적인 수익 창출구를 마련하기 위한 포석으로 풀이된다.

◆ 신재점 안전품질본부장 사내이사 입성…중처법 리스크 적극 대응

경영진 개편 안건에 있어서는 '안전'과 '전문성'에 뚜렷한 방점을 찍었다. 특히 신재점 안전품질본부장의 사내이사 신규 선임은 건설업계 최고 화두인 안전 경영을 이사회 중심의 책임 경영으로 끌어올렸다는 점에서 상징적인 의미가 크다. 1968년생인 신 본부장은 현대건설 주택사업본부 PD 및 도시정비영업실장을 역임하며 현장 실무와 영업 전반에 대한 이해도가 탁월한 인물이다.

중대재해처벌법 등 안전 이슈가 기업 가치를 좌우하는 핵심 리스크로 부상한 만큼, 안전품질 최고책임자에게 등기이사직을 부여해 현장 안전 관리와 시공 품질 향상에 더욱 강력한 권한과 책임을 부여하겠다는 의지다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 신규 사외이사로 선임된 장화진 코히어 아태지역 총괄 사장. 2026.03.26 dosong@newspim.com

사외이사 기용 역시 각 분야 최고의 전문가 영입으로 한층 강화됐다. 신규 선임된 정은혜 서울대학교 에너지시스템공학부 교수는 산업통상자원부 위원을 지낸 에너지 분야 전문가다. 현대건설이 역점을 두고 추진하는 친환경 에너지 전환 사업에 있어 심도 있는 자문과 정책적 인사이트를 제공할 것으로 기대된다. 함께 합류한 장화진 코히어 아태지역 총괄 사장은 구글 클라우드 코리아 사장, 한국 IBM 대표이사 사장을 거친 글로벌 IT 경영 전문가다. 건설 산업의 디지털 전환(DX)과 스마트 건설 기술 고도화, 글로벌 신사업 진출 전략 수립에 중추적인 역할을 할 전망이다.

아울러 현대건설은 상법 개정안의 취지를 선제적으로 반영해 정관 내 이사의 충실 의무 대상을 기존 '회사'에서 '회사 및 주주'로 전격 확대했다. 이는 소액주주의 권익을 적극적으로 보호하고 이사회의 책임을 한층 강화하려는 자본시장의 눈높이에 맞춘 행보로 해석된다. 또한 기존 사외이사라는 명칭을 '독립이사'로 변경해 경영 감독 기능의 독립성을 강조했으며, 주주들의 의결권 행사 접근성과 편의성을 대폭 높이기 위해 전자주주총회 제도도 전격 도입했다.

주주환원 정책의 일환으로 현금 배당 안건도 승인됐다. 현대건설은 주주 배당금을 900억원으로 확대 편성하고 1주당 보통주 800원, 우선주 850원의 배당을 결의했다.

dosong@newspim.com