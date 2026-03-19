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건설업계 주총 키워드 안전·지속가능…이사회 전문성 수혈로 '돌파구'

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3월 주요 상장 건설사 주총 릴레이 시작
관료·학계 출신 사외이사 대거 영입
조직 안정과 주주가치 제고 총력

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 대내외 불확실성이 커진 건설시장에서 주요 기업들이 이사회 재편을 통한 돌파구 마련에 집중하고 있다. 기존 사업의 수익성 강화와 더불어 신규 성장 동력을 창출하기 위해 이사회 중심의 의사결정 체계를 전면 개편하는 분위기가 뚜렷하다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 주총 막 오른 건설업계…안전·신사업·주주환원에 방점

19일 업게에 따르면 국내 주요 상장 건설사들이 이달 정기 주주총회 시즌에 본격 돌입한다. 이달 20일 삼성물산을 필두로 24일 GS건설, 25일 DL이앤씨가 정기 주주총회를 개최한다. 이어 26일에는 현대건설과 대우건설, HDC현대산업개발이 주주총회를 진행할 예정이다. 핵심 안건은 ▲재무건전성 확보 ▲신사업 확대 ▲안전경영 강화 ▲인력 확충 및 조직 안정이라는 네 가지 키워드로 압축된다.

안전이 최우선 과제로 부각됨에 따라 각 건설사는 사내외 전문가를 이사회 후보로 대거 추천했다. 삼성물산은 2022년 제9대 고용노동부 장관을 지낸 이정식 전 장관을 신규 사외이사 후보로 낙점했다. 폭넓은 노동 정책 경험을 토대로 노사 상생을 이끌고 강화된 규제 속 이사회 차원의 안전보건 점검 체계를 고도화할 수 있다는 판단에서다.

현대건설과 GS건설은 내부 인사 발탁으로 안전 관리 체계와 조직적 대응을 강화한다. 현대건설은 신재점 안전품질본부장(CSO)을 신규 사내이사 후보로 상정했다. 전사적 안전 역량을 제고하고 중장기 안전 대책을 제시할 적임자라는 평가다. GS건설도 현재 최고안전전략책임자(CSSO)인 김태진 사장을 신규 사내이사 후보로 추천해 안전경영을 핵심 의제로 고도화할 계획이다.

신사업 확대 전략도 주요 관전 포인트다. 현대건설은 정은혜 서울대 에너지시스템공학부 교수와 장화진 코히어 아태지역 총괄사장을 신규 사외이사 후보로 나란히 추천했다. 소형모듈원전 등 신사업 추진과 신재생에너지 사업 로드맵 전문성 확보에 주력한다는 의지가 엿보인다.

GS건설은 사업목적 추가 안건을 이사회에 올려 재생에너지전기공급사업을 핵심으로 삼았다. 발전소 개발, 시공, 운영으로 이어지는 수직 계열화를 달성해 수익성을 극대화한다는 전략이다.

재무건전성 확보와 주주가치 제고 안건도 다룬다. 대우건설은 자사주 약 471만주를 소각할 예정이다. 2009년 주당 50원의 현금 배당 후 17년 동안 주주환원을 중단했다. 중흥그룹이 부채 비율 100% 달성 전까지 배당을 받지 않겠다고 선언한 바 있어 당분간 현금 배당은 없을 전망이다. 지난해 말 기준 대우건설 부채비율은 약 284%다.

삼성물산은 보통주 1주당 2800원의 배당금 지급 안건을 처리한다. 결산 연도 기준 4년 연속 주당 배당금을 늘린 셈이다. 최소 배당금 2500원을 보장하는 중장기 주주환원 정책을 마련해 시장의 긍정적 평가를 받기도 했다.

조직 안정과 인력 확충 측면에서 DL이앤씨는 조홍희 전 서울지방국세청장과 이찬 서울대 산업인력개발학과 교수를 사외이사 후보로 확정했다. 세무, 법률 및 인력 개발 전문가를 통해 투명한 경영체제를 확립하고 지속가능한 회사로 발전시키려는 목표에서다. 

HDC현대산업개발은 사명을 'IPARK현대산업개발'로 변경하는 안건을 상정해 처리할 예정이다. 자사의 핵심 아파트 브랜드인 아이파크(IPARK)를 기업 명칭 전면에 내세워 브랜드 가치를 높이고 기업 이미지를 쇄신하기 위한 의도로 풀이된다. 

◆ 체질 개선 흐름…스마트 혁신으로 생존 전략 모색

최근 건설산업은 디지털 전환, 기후 위기, 고령화, 글로벌 공급망 재편 등 복합적인 구조 변화에 직면했다. 개별 기업 차원의 선제적 대응 없이는 지속 가능성을 보장하기 어려운 구조다. 건설업계가 앞다퉈 체질 개선에 나서는 핵심 이유다.

박철한 한국건설산업연구원 연구위원은 "건설업은 제조업과 서비스업 성격을 동시에 지닌 복합 산업으로 지속적인 혁신 없이는 경쟁력 유지가 힘들다"며 "데이터 사용 가속화, 저탄소 경제 등 환경 변화 속에서 민간 건설업계는 중장기 관점에서 산업 체질을 개선해야 한다"고 말했다.

향후에는 스마트·디지털 기술 기반의 생산성 혁신 방안이 주총 안건으로 등장할 수 있다는 의견이 제시된다. 저성장 기조와 인력 부족 상황에서 BIM(빌딩정보 모델링), AI(인공지능), 자동화 장비 등 스마트 건설 기술의 현장 적용을 확대해야 역량 강화가 가능해진다는 주장이다. 이를 위해선 업역을 확장해야 하기에 주총 안건으로 등장하곤 한다.

박광배 대한건설정책연구원 연구위원은 "건설업은 일차적으로 수주 산업이므로 가격 경쟁력을 확보하기 위해서는 원가절감이 필수"이라며 "스마트 건설 기술 확산은 이런 문제를 해결하는 대안으로서 가장 효과적인 수단"이라고 말했다.

이사회 체질 개선을 위한 사외이사 라인업 확충도 포착된다. 기저에는 다각적인 위기관리와 경쟁력 제고 목적이 깔려 있다. 고용노동부 고위 관료나 법조계 출신 영입을 통해 각종 법적 리스크를 방어하고, 관련 조사 과정에서 핵심 자문을 얻을 수 있다.

장·차관 출신 인사를 선임해 폭넓은 네트워크를 활용해 대관 업무와 규제 대응력을 높이는 것도 하나의 방책이다. 학계 전문가를 통해 신사업 로드맵을 구체화하거나, PF(프로젝트 파이낸싱) 부실 우려를 막고자 재무 및 회계 전문가와 함께 자금 흐름 통제와 위기 대응책 등을 고민하기도 한다.

박영석 서강대 교수는 "다양한 분야 전문가들로 규모가 큰 이사회를 구성하면 경영자에게 전문적인 조언을 제공해 기업 가치를 높일 수 있다"며 "다수 사외이사로 구성된 이사회가 최고경영자에 대한 견제와 감시기능이 증대된다는 연구결과도 있다"라고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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