폭염·산불·가뭄·폭우 동시다발…2025년, '기후위기의 시대' 현실화

국가기후위기대응위원회, 기상청과 '2025년 이상기후 보고서' 발간

작년 3월만 대형산불로 축구장 약 14만7000개 산림피해

6월 이른더위 시작해 10월까지 역대급 폭염

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 기록적인 폭염과 대형 산불, 108년 만의 극심한 가뭄, 시간당 100mm가 넘는 집중호우까지. 2025년 한 해는 전례 없는 이상기후가 동시다발적으로 발생하며 '기후위기의 시대'가 본격화됐음을 보여줬다.

대통령 직속 국가기후위기대응위원회는 기상청과 공동으로 이러한 내용을 담은 '2025년 이상기후 보고서'를 발간했다고 26일 밝혔다.

◆ 작년 3월만 총 5건 대형산불...축구장 약 14만7000개 산림피해

보고서는 기상청을 비롯해 행정안전부, 농림축산식품부 등 10개 부처와 21개 기관이 참여해 폭염, 호우, 산불, 가뭄 등 주요 이상기후 현상과 분야별 영향, 대응 현황을 종합적으로 분석했다.

[자료=관계부처]

보고서에 따르면 지난해 3월 21일부터 26일까지 전국에서 5건의 대형 산불이 동시에 발생해 총 10만5084ha의 산림이 피해를 입었다. 이는 축구장 약 14만7000개 규모로, 역대 최대 수준이다.

당시 전국 평균기온은 14.2도로 역대 최고를 기록했고, 경북 지역을 중심으로 습도가 크게 낮아진 가운데 강풍까지 더해지며 산불 확산에 취약한 조건이 형성됐다.

정부는 산불 대응 강화를 위해 조기경보 체계를 개선하고, 인공지능(AI) 기반 산불 확산 예측 시스템을 고도화할 계획이다.

◆ 6월 이른더위 시작...10월까지 역대급 폭염

2025년 여름은 관측 이래 가장 뜨거웠다. 여름철 전국 평균기온은 25.7도로 역대 1위를 기록했으며, 폭염은 6월 말 시작돼 10월 중순까지 이어졌다.

구미(55일), 전주(45일) 등 전국 20개 지점에서 최다 폭염일수가 경신됐고, 대관령에서도 처음으로 33도를 넘는 폭염이 관측됐다.

[자료=관계부처]

폭염의 영향으로 온열질환자는 4460명으로 전년 대비 20% 이상 증가했고, 사망자도 29명 발생했다. 식중독 등 보건 피해 역시 증가한 것으로 나타났다.

정부는 온열질환 응급실 감시체계를 운영하고, 기상 데이터를 활용한 건강위험 예측 정보를 확대 제공할 방침이다.

◆ 한 번에 쏟아지는 국지성 집중호우 반복

강수는 짧은 기간에 집중되는 양상을 보였다. 가평, 서산 등 15개 지점에서는 시간당 100mm 이상의 폭우가 기록됐다.

이로 인해 도심 침수와 산사태 등이 발생하며 25명의 인명 피해와 약 1조1307억 원 규모의 재산 피해가 발생했다. 특히 광주에서는 하루 426.4mm의 기록적인 폭우로 도시 기능이 일시 마비되기도 했다.

정부는 홍수 예측 정확도를 높이고 수위 관측 및 유량 측정 인프라를 확대해 대응력을 강화할 계획이다.

반면 강원 영동 지역은 여름철 강수량이 평년의 34% 수준에 그치며 극심한 가뭄을 겪었다. 강릉 오봉저수지 저수율은 11.5%까지 떨어지며 제한 급수가 시행되는 등 심각한 식수난이 발생했다.

가뭄과 폭염이 겹치며 농작물 피해도 확대됐다. 정부는 농업기상재해 조기경보 서비스를 전국으로 확대하고, 기상·재해 데이터 기반 대응 체계를 구축할 계획이다.

◆ 전 세계도 이상기후 몸살

이 같은 이상기후는 전 세계적으로도 나타났다. 세계기상기구(WMO)에 따르면 2025년은 산업화 이전 대비 기온이 1.44도 상승하며 역대 가장 더운 해 3위 안에 포함됐다.

미국 로스앤젤레스 대형 산불, 일본 폭설, 파키스탄 홍수, 유럽 가뭄 등 세계 곳곳에서 극단적 기후 현상이 이어졌다.

이미선 기상청장은 "2025년 우리나라는 기록적인 폭염과 산불, 가뭄, 집중호우 등 종합적인 기후재난에 직면하게 되었고 기후변화로 인해 앞으로 더욱 심해질 것으로 보인다"며 "기상청은 기후변화와 이상기후 발생원인을 과학적으로 분석하고 미래 기후위기를 더 체계적으로 감시예측하여 실효성 있는 국가적 기후위기 대응 정책 수립에 기여하고 국민의 안전과 생명을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

김용수 국가기후위기대응위원회 사무처장(국무조정실 국무2차장겸임)은 "이제 우리 삶 전반에서 기후위기를 피부로 느낄 수 있게 된 상황"이라며 "이상기후에 대한 과학적 측정 데이터를 바탕으로, 국가기후위기대응위원회를 중심으로 탄소중립 이행을 위한 정책실행력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

이상기후 발생 현황과 분석 및 분야별 대응 현황 등의 자세한 사항은 '기상청 기후정보포털'에서 확인할 수 있다.

abc123@newspim.com