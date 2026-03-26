[오늘날씨] 한낮 23도…미세먼지 기승

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 26일인 목요일은 한낮 기온이 23도까지 오르는 가운데 수도권 등에서 미세먼지가 기승을 부릴 전망이다.

기상청에 따르면 이날 우리나라는 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받아 전국이 대체로 맑다가 밤에는 구름이 많아지겠다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 26일인 금요일은 낮 최고기온이 20도 안팎으로 오르며 포근할 전망이다. 사진은 지난 12일 오후 서울의 낮 최고기온이 14도를 기록하는 등 포근한 날씨를 보인가운데, 서울 서초구 서울중앙지방법원에 산수유가 개화되어 성큼 다가온 봄을 전달하고 있는 모습. 2026.03.12 yym58@newspim.com

당분간 아침 기온은 강원 내륙·산지를 중심으로 0도 안팎으로 다소 쌀쌀하겠다. 낮 기온은 전국 내륙을 중심으로 20도 안팎으로 오르며 큰 일교차를 보이겠다.

대기는 건조할 전망이다. 수도권과 강원, 대전, 충북, 경북권을 중심으로 건조특보가 발효되겠다.

아침 최저기온은 2~9도로 전망된다. ▲서울 7도 ▲인천 6도 ▲춘천 3도 ▲강릉 9도 ▲대전 1도 ▲대구 5도 ▲전주 6도 ▲광주 6도 ▲부산 8도 ▲제주 9도 ▲울릉도·독도 8도다.

낮 최고기온은 15∼23도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 19도 ▲인천 16도 ▲춘천 22도 ▲강릉 18도 ▲대전 21도 ▲대구 23도 ▲전주 20도 ▲광주 21도 ▲부산 19도 ▲제주 16도 ▲울릉도·독도 15도다.

미세먼지는 수도권·강원영서·충청권·호남권·영남권은 '나쁨', 그 밖 권역은 '보통'으로 전망된다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m 수준으로 전망된다.

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