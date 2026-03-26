[오늘날씨] 한낮 23도…미세먼지 기승

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 26일인 목요일은 한낮 기온이 23도까지 오르는 가운데 수도권 등에서 미세먼지가 기승을 부릴 전망이다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받아 전국이 대체로 맑다가 밤에는 구름이 많아지겠다.
당분간 아침 기온은 강원 내륙·산지를 중심으로 0도 안팎으로 다소 쌀쌀하겠다. 낮 기온은 전국 내륙을 중심으로 20도 안팎으로 오르며 큰 일교차를 보이겠다.
대기는 건조할 전망이다. 수도권과 강원, 대전, 충북, 경북권을 중심으로 건조특보가 발효되겠다.
아침 최저기온은 2~9도로 전망된다. ▲서울 7도 ▲인천 6도 ▲춘천 3도 ▲강릉 9도 ▲대전 1도 ▲대구 5도 ▲전주 6도 ▲광주 6도 ▲부산 8도 ▲제주 9도 ▲울릉도·독도 8도다.
낮 최고기온은 15∼23도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 19도 ▲인천 16도 ▲춘천 22도 ▲강릉 18도 ▲대전 21도 ▲대구 23도 ▲전주 20도 ▲광주 21도 ▲부산 19도 ▲제주 16도 ▲울릉도·독도 15도다.
미세먼지는 수도권·강원영서·충청권·호남권·영남권은 '나쁨', 그 밖 권역은 '보통'으로 전망된다.
바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m 수준으로 전망된다.
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