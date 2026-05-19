스타트럭코리아, 한정판 악트로스 L 챔피언 에디션 출고

AI 핵심 요약beta
- 스타트럭코리아가 18일 천안에서 더 뉴 악트로스 L 프로캐빈 챔피언 에디션 첫 고객 출고식을 진행했다.
- 이 모델은 지난해 수입 트럭 판매 1위 기념 20대 한정판으로, 전용 데칼과 네온 포인트 컬러 등으로 역동적인 디자인을 구현했다.
- 3세대 OM473 엔진과 다양한 편의·특장 사양을 갖췄으며, 출고 고객에게는 골프백 세트가 제공된다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 메르세데스-벤츠 트럭 공식 수입사 스타트럭코리아가 지난 18일 천안 메르세데스-벤츠 트럭 스타 센터에서 한정판 모델 '더 뉴 악트로스 L 프로캐빈 챔피언 에디션'의 첫 고객 출고식을 진행했다고 19일 밝혔다.
이번 한정판은 지난해 수입 트럭 판매 1위 달성을 기념해 출시된 20대 한정 모델이다. 독일 본사에서 개발한 전용 데칼을 적용해 공기역학을 형상화한 디자인을 구현했으며, 도트 그라데이션 패턴과 네온 포인트 컬러로 역동적인 이미지를 강조했다.
차량은 프로캐빈 기가스페이스 캡을 기반으로 다양한 편의 사양을 갖췄다. 3세대 OM473 엔진을 탑재해 최대 625마력의 성능을 발휘한다. 스틸 그레이 메탈릭 외장과 동일한 색상의 머드가드를 더해 차체 일체감을 높였다.
고객 요청 시 캡 좌측 상단에 이름 레터링을 적용할 수 있다. 순정 PTO를 적용해 다양한 특장 장비 구동이 가능하며, 최대 178도의 광각을 지원하는 순정 후방 카메라를 장착했다. 장거리 운행을 고려해 냉장고 2개를 탑재했다.
첫 출고 고객인 오성민 씨는 "연비와 경제성, 운영 효율을 중요하게 고려했는데 프로캐빈의 뛰어난 연비 성능과 메르세데스-벤츠 트럭의 독보적인 디자인이 마음에 들었다"고 말했다.
스타트럭코리아 동근태 대표이사는 "이번 챔피언 에디션은 지난해 수입 트럭 시장 1위 달성을 가능하게 한 고객들의 신뢰에 보답하기 위해 기획됐다"며 "더 많은 고객이 메르세데스-벤츠 트럭의 프리미엄 가치와 차별화된 디자인을 경험할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다. 출고 고객에게는 메르세데스-벤츠 트럭 캐디백과 보스턴백으로 구성된 골프백 세트가 제공된다.
y2kid@newspim.com