코스콤, 임직원 참여 '인공와우 머리망 제작 봉사' 진행

AI 핵심 요약beta
- 코스콤은 19일 청각장애 아동 지원 봉사를 했다.
- 희망드림 일환으로 사랑의달팽이에 후원금도 전달했다.
- 임직원들은 인공와우 머리망을 제작해 전국에 전달했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스콤은 19일 청각장애 아동의 소통과 인공와우 기기 착용을 지원하기 위해 '인공와우 머리망 제작 봉사활동'을 진행했다고 밝혔다.
이번 활동은 코스콤이 실시하는 '희망드림' 프로그램의 일환으로, 청각장애인 지원 전문 단체인 (사)사랑의달팽이에 후원금을 전달하고 코스콤 임직원들이 자발적인 재능 기부를 하는 방식으로 이뤄졌다.
이번 봉사는 코스콤 사내 뜨개 동호회 '콤지락 콤지락'과 연계해 진행됐다. 동호회 회원들이 제작 방법을 안내하고 일반 임직원들도 함께 참여하면서, 사내 동호회 활동이 사회적 가치 실현으로 이어지는 선순환 사례를 보여줬다.
'인공와우'는 청각장애인의 달팽이관에 기기를 이식해 소리를 들을 수 있도록 돕는 장치다. 다만 외부 장치가 쉽게 흔들리거나 떨어질 수 있어 활동량이 많은 아동들에게는 이를 안정적으로 고정할 수 있는 머리망이 필수적이다.
봉사에 참여한 코스콤 임직원들은 아이들의 취향을 반영한 디자인의 머리망을 제작했으며, 완성된 머리망은 (사)사랑의달팽이를 통해 전국의 청각장애 아동들에게 전달됐다.
코스콤 관계자는 "임직원들이 동호회 활동과 연계해 즐겁게 참여하며 아이들을 위한 따뜻한 마음을 전했다"며 "앞으로도 코스콤은 지역사회와 소외된 이웃들의 어려움에 귀 기울이며, 진정성 있는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com