[내일날씨] 한낮 23도 '초여름'…초미세먼지 '나쁨'

서울 아침 최저기온 7도·낮 최고기온 19도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 26일은 낮 최고기온이 23도까지 올라 초여름 날씨인 가운데 전국이 초미세먼지 '나쁨'을 보일 전망이다.

25일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 26일 한반도는 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압 영향을 받아 대체로 맑을 전망이다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 포근한 날씨를 보인 22일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 휴일을 즐기고 있다.2026.02.22 gdlee@newspim.com

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 7도 ▲인천 6도 ▲수원 5도 ▲춘천 3도 ▲강릉 9도 ▲청주 6도 ▲대전 5도 ▲전주 6도 ▲광주 6도 ▲대구 6도 ▲부산 8도 ▲울산 6도 ▲제주 9도다.

최고기온은 ▲서울 19도 ▲인천 16도 ▲수원 18도 ▲춘천 22도 ▲강릉 18도 ▲청주 22도 ▲대전 21도 ▲전주 20도 ▲광주 21도 ▲대구 23도 ▲부산 19도 ▲울산 19도 ▲제주 16도다.

에어코리아에 따르면 이날 초미세먼지는 강원영동에서만 '보통'을 보이겠고 그 밖의 지역은 모두 '나쁨'을 나타내겠다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.

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